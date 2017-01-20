Порошенко выгнал на улицу сотни россиян

Генеральный директор Липецкой конфетной фабрики "Рошен" Олег Казаков объявил о закрытии филиала Кондитерской Корпорации Петра Порошенко ROSHEN. По его словам, после этого без работы окажутся сотни россиян.

"Скажу только одно слово: "Достали...!", – заявил Олег Казаков. Он сообщил, что все три промплощадки кондитерской фабрики прекратят свою работу в апреле 2017 года после выработки всего закупленного сырья.

"На улице окажутся 700 человек трудового коллектива, получавших приличную по российским меркам зарплату. Все они, согласно закону, получат выходные пособия", – цитирует Олега Казакова региональное СМИ.

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