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Порошенко выгнал на улицу сотни россиян

Петр Порошенко. Фото: GLOBAL LOOK press/Sergii Kharchenko
Генеральный директор Липецкой конфетной фабрики "Рошен" Олег Казаков объявил о закрытии филиала Кондитерской Корпорации Петра Порошенко ROSHEN. По его словам, после этого без работы окажутся сотни россиян.
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"Скажу только одно слово: "Достали...!", – заявил Олег Казаков. Он сообщил, что все три промплощадки кондитерской фабрики прекратят свою работу в апреле 2017 года после выработки всего закупленного сырья.

"На улице окажутся 700 человек трудового коллектива, получавших приличную по российским меркам зарплату. Все они, согласно закону, получат выходные пособия", – цитирует Олега Казакова региональное СМИ.

Новость дополняется.

Автор: Олег Шивалов20 января 2017, 10:20

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