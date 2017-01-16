Порошенко привиделся обнадеживающий сигнал от Трампа

Петр Порошенко услышал "обнадеживающие сигналы" от Дональда Трампа. Радостное известие украинский лидер сообщил журналистам на пресс-конференции по случаю визита в Киев Джо Байдена, пока еще занимающего пост вице-президента США.

Президент Украины полон надежд. Порошенко разгадал в действиях окружения Дональда Трампа некие положительные для Украины (или для него лично) сигналы – и готов к плодотворному сотрудничеству с новой американской администрацией.

"Я хотел бы выразить искреннюю благодарность за советы, за помощь хорошему другу вице-президенту Байдену и нынешней администрации США. Мы очень рассчитываем на преемственность в нашей совместной работе со стороны новой администрации США", – сказал Порошенко на пресс-конференции.

Встречей с журналистами завершились беседы украинского президента с вице-президентом США Джо Байденом и украинско-американские переговоры в расширенном составе, сообщает "112 Украина". Главная мысль, которую старался донести Порошенко: Россия – приоритетная угроза не только для Украины, но и для США. В ответ Джо Байден выразил надежду, что администрация Трампа захочет быть "партнером Украины".

Байден, скорее всего, не хотел лишний раз разочаровывать Порошенко. Как известно, Дональд Трамп – и в качестве кандидата на президентский пост, и уже будучи избранным главой государства – украинского лидера просто игнорирует. Как-то украинская пресса уже писала с восторгом о том, что президент Украины провел телефонные переговоры с Трампом. Однако переходная администрация США даже не упомянула об этом факте в своем пресс-релизе.

Конфузом обернулась и первая попытка Порошенко представиться будущему президенту – во время Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Соперница Трампа – Хиллари Клинтон – с радостью приняла украинского лидера и, как всегда, обещала поддержку. А миллиардер предложение Порошенко просто проигнорировал.

Позже журналисты Politico нашли доказательства вмешательства Украины в предвыборную гонку в США. По данным американского издания, Киев пытался помочь Клинтон, собирая компромат на Трампа. А после победы республиканца Порошенко встретился с лоббистами из Вашинтона, в том числе – с Эдом Роджерсом и Лестером Мэнсоном, которые должны помочь наладить отношения с Трампом. Ежемесячно правительство Украины платит их фирме 50 тысяч долларов. Издание уверено, что все это избранный президент США украинскому лидеру еще припомнит.