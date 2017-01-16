Украина подала в суд на Россию

Президент Украины поручил подготовить иск в Международный суд ООН в Гааге. Иск касается "преступлений" России. В список включены обстрелы Мариуполя и Краматорска, а также крушение малайзийского "Боинга".

Историческое решение Петр Порошенко озвучил на встрече с "уполномоченным президента по делам крымскотатарского народа" Мустафой Джемилевым. Известные политики согласились, что Россия нарушает Конвенцию о противодействии финансированию терроризма и Конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

"Три года Российская Федерация грубо нарушает международное право, три года осуществляет незаконную аннексию Крыма, незаконную оккупацию востока нашей страны на территории Донецкой и Луганской областей, реализует политику уничтожения и дискриминации в Крыму", - цитирует украинского президента издание Корреспондент.net.

Как сообщается, иск касается обстрелов Мариуполя в январе 2015 года, автобуса на блокпосту возле Волновахи в январе 2015-го, а также Краматорска в феврале того же года. В том же перечне сбитый над Донбассом малайзийский "Боинг" МН17. Издание напоминает, что в ноябре трибунал в Гааге назвал ситуацию в Крыму "войной". После чего в России заявили, что Международный суд не оправдал возложенных на него надежд, и Москва вышла из Римского статута.

Что касается нынешнего иска Киева, то Порошенко надеется привлечь Москву к ответственности за "незаконную конфискацию Россией украинского имущества, украинских месторождений, захват украинских платформ, препятствия рыболовству, нанесение экологического ущерба и другие процессы, которые повлекли вред Украине в аннексированном Крыму и оккупированном Донбассе".

В то же время, как отмечают наблюдатели, сегодняшняя политика Киева – это повсеместное нарушение прав человека и публичная ложь. ВСУ, Нацгвардия Украины и карательные батальоны украинского МВД уничтожают гражданское население Донбасса. Кроме того, несогласных с политикой властей держат в застенках СБУ либо убивают. МИД России с весны 2014 года ведет Белую книгу военных преступлений Украины против собственного народа.