Яценюк раскланялся перед Байденом

Бывший премьер-министр Украины, лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк в Киеве встретился с вице-президентом США Джозефом Байденом. Яценюк назвал его одним из самых преданных друзей Украины в американской истории.

Экс-премьер Украины по итогам встречи с американским политиком на своей странице в Facebook отметил, что "Украина всегда будет ценить помощь великого вице-президента США". Яценюк назвал Байдена одним из самых выдающихся государственных деятелей США всех времен.

"Он понимает Украину. Осознает большое значение Украины. Разделяет большие устремления нашего народа, нашу верность свободе и чувствует ту несправедливость, которая совершалась против нас на протяжении веков", – написал Яценюк. Он отметил, что Байден "силой своего видения, настойчивости и желания меняет и улучшает реальность".

Бывший премьер-министр Украины выразил Байдену благодарность за дружбу. Яценюк подчеркнул, что "Украина всегда будет ценить помощь великого вице-президента Соединенных Штатов Джозефа Робинетта Байдена-младшего". "Правительства Украины, которые я имел честь возглавлять, всегда будут помнить о поддержке вице-президента Джозефа Байдена и его преданной команды в критические и сложные времена испытаний", – заявил Яценюк.

Отметим, что Джозеф Байден 16 января встретился в Киеве с президентом Украины Петром Порошенко и премьер-министром Владимиром Гройсманом. Порошенко выразил надежду на сотрудничество с администрацией нового президента США Дональда Трампа.