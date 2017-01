Двуличного Порошенко подловили на пакостях Трампу

Американское интернет-издание Politico опубликовало сенсационную информацию, раскрывающую некоторые подробности предвыборной гонки в США. Как оказалось, президент Украины Петр Порошенко вмешивался в избирательный процесс в этой стране, пытаясь помочь кандидату от демократов Хиллари Клинтон.

По данным издания, Киев помогал сопернице Трампа, выискивая компрометирующую его информацию. Кроме того, дипломаты из посольства Украины в США помогали представителям Демократической партии в поиске документов, указывающих на коррумпированность Пола Манафарта – одного из руководителей избирательного штаба республиканца.

При этом стоит отметить, что еще во время избирательной гонки в США, ближайшее окружение украинского президента крайне нелестно отзывалось о Трампе. Так, глава МВД Украины Арсен Аваков назвал в июле прошлого года Трампа "опасным маргиналом".

Однако после победы республиканца Порошенко одним из первых бросился поздравить его с победой. По словам главы украинского государства, он в полной мере готов к активному сотрудничеству с новоизбранным президентом и налаживанию с ним стратегической дружбы и партнерства. Кроме того, Порошенко предложил Трампу посетить Киев в самое ближайшее время.





Как отметили эксперты, подобные метания Порошенко вызваны его боязнью действий новой администрации, которая может перестать поддерживать нынешний украинский режим. По мнению политологов, Трамп не забыл обидные высказывания украинского руководства. Кроме того, избранный президент США не намерен терпеть разгул коррупции на Украине и неспособность нынешнего руководства страны справиться с внутренней ситуаций в государстве, в том числе урегулировать конфликт на Донбассе.

Dni.Ru напоминают, что в декабре прошлого года влиятельное американское издание The Washington Post (TWP) опубликовало материал о якобы "агентах влияния" Москвы в местных медиа. Среди таких изданий оказались The New Yorker, The Intercept и Naked Capitalism. Однако впоследствии выяснилось, что данный список составила некая "независимая группа ученых в области киберугроз". По мнению некоторых журналистов, за этим может стоять анонимная группа представителей крупного украинского бизнеса, которая таким образом хотела дискредитировать Дональда Трампа и усилить градус напряжения в отношениях России и США.