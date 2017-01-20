"Ужаснувшемуся" Чубайсу крепко досталось

Россияне высмеяли главу "Роснано" Анатолия Чубайса за высказывания о "глобальной политической катастрофе" и "ужасе", царящем среди участников экономического форума в Давосе. В соцсетях активно обсуждают позицию политика.

Блогеры не верят председателю правления "Роснано". Многие просят Чубайса предоставить отчетность организации, главой которой он является.



@tass_agency чубайс наговорит...пусть лучше расскажет об успехах роснаны — Дмитрий Прокопчук (@diamant315) 20 января 2017 г.

Также шутники комментируют не только позицию главы "Роснано", но и его род деятельности. Большинство неприкрыто заявляют, что личность политика вызывают у них ужас и презрение.

Чубайс испытал в Давосе тот ужас, который испытывает россиянин когда слышит фамилию "Чубайс". — Илиас Меркури⚖ (@imerkouri) 20 января 2017 г.

Почему россиянин испытывает ужас? При упоминании фамилии Чубайс мы испытываем презрение.И недоумение,почему он до сих пор спокойно ворует https://t.co/jujgJzs6bO — НЕВЗНАЧАЙ (@1UgroFinka1) 20 января 2017 г.

Многие пользователи вспомнили начало карьеры Чубайса. По их мнению, бывшему министру "ужас" надо было испытывать в 90-х.

@Alekzzzzz А у нас был ужас в 90-х,когда вам,господин Чубайс,было тогда весело и спокойно. — Ольга Трубеж (@lelekushka) 20 января 2017 г.

@NarodRossia Чубайс в ужасе, значит, дела пошли на лад! — Карлова Евгения (@EKarlova) 20 января 2017 г.

Между тем доктор экономических наук, профессор РАНХиГС, заслуженный экономист России Андрей Марголин заступился за главу "Роснано". По его словам, Анатолий Чубайс "в таких терминах, как правило, не говорит".

Пишут Чубайс на форуме в Давосе обоссался. Что происходит? — Япохряк (@law200) 20 января 2017 г.

"Я удивлен использованию существительного "ужас". Анатолий Борисович, конечно, прошел огонь, воду и медные трубы", – заявил он. "Здесь вопрос связан с нарастанием неопределенности, это абсолютно точно. Это будет оказывать влияние на политику, могут повыситься риски непредсказуемых действий на экономику, будет противодействие мировой торговле и инвестиционным проектам", – цитирует эксперта ИА "Народные новости".

Чубайс на свои деньги в Давосе отирается? — геннадий ерёмин (@camdeputat) 20 января 2017 г.

Напомним, ранее Анатолий Чубайс заявил, что среди участников экономического форума царит "ужас". "Самое точное описание нынешнего Давоса – это ощущение ужаса от глобальной политической катастрофы", – сказал глава "Роснано".

Чубайс рассказал, что на форуме в Давосе царит ужас.

Все-таки Анатолию Борисовичу надо было Залдостанова с собой брать. — Сосиска Колбасы (@bulka_hleba) 20 января 2017 г.

По его словам, подобную ситуацию в Давосе он наблюдал только один раз, в период глобального мирового финансового кризиса. "Степень ужаса сейчас, в 2017 году, равна степени ужаса в 2009 году. Все это выражается формулами: мир, построенный после Второй мировой войны, рушится, его больше нет", – заявил Чубайс. "Мир перевернулся", – заключил он.