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"Ужаснувшемуся" Чубайсу крепко досталось

Анатолий Чубайс. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Россияне высмеяли главу "Роснано" Анатолия Чубайса за высказывания о "глобальной политической катастрофе" и "ужасе", царящем среди участников экономического форума в Давосе. В соцсетях активно обсуждают позицию политика.
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Блогеры не верят председателю правления "Роснано". Многие просят Чубайса предоставить отчетность организации, главой которой он является.

Также шутники комментируют не только позицию главы "Роснано", но и его род деятельности. Большинство неприкрыто заявляют, что личность политика вызывают у них ужас и презрение.

Многие пользователи вспомнили начало карьеры Чубайса. По их мнению, бывшему министру "ужас" надо было испытывать в 90-х.

Между тем доктор экономических наук, профессор РАНХиГС, заслуженный экономист России Андрей Марголин заступился за главу "Роснано". По его словам, Анатолий Чубайс "в таких терминах, как правило, не говорит".

"Я удивлен использованию существительного "ужас". Анатолий Борисович, конечно, прошел огонь, воду и медные трубы", – заявил он. "Здесь вопрос связан с нарастанием неопределенности, это абсолютно точно. Это будет оказывать влияние на политику, могут повыситься риски непредсказуемых действий на экономику, будет противодействие мировой торговле и инвестиционным проектам", – цитирует эксперта ИА "Народные новости".

Напомним, ранее Анатолий Чубайс заявил, что среди участников экономического форума царит "ужас". "Самое точное описание нынешнего Давоса – это ощущение ужаса от глобальной политической катастрофы", – сказал глава "Роснано".

По его словам, подобную ситуацию в Давосе он наблюдал только один раз, в период глобального мирового финансового кризиса. "Степень ужаса сейчас, в 2017 году, равна степени ужаса в 2009 году. Все это выражается формулами: мир, построенный после Второй мировой войны, рушится, его больше нет", – заявил Чубайс. "Мир перевернулся", – заключил он.

Автор: Константин Улюкаев20 января 2017, 13:43
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