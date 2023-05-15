Фестиваль школьного спорта пройдет в Москве 19 мая

Иноагент Галкин обратился в суд Москвы Тесты Барецкий анонсировал конкурс в замке Пугачевой Игры Сонник

Топ новостей недели

К девочкам дышал ровно: о браке по расчету стало известно только после смерти ЮдашкинаК девочкам дышал ровно: о браке по расчету стало известно только после смерти Юдашкина "Жених и невеста": 47-летняя Волочкова сыграла шуточную свадьбу с Шаляпиным"Жених и невеста": 47-летняя Волочкова сыграла шуточную свадьбу с Шаляпиным Молча помахал всем на прощание: обнародована душераздирающая предсмертная съемка ЮдашкинаМолча помахал всем на прощание: обнародована душераздирающая предсмертная съемка Юдашкина Две трети россиян верят в рост цен на жильеДве трети россиян верят в рост цен на жилье

Лента новостей

Вторник 16 мая

12:20Лолита сообщила о своем диагнозе, который отказался лечить врач 12:00Диабет прогрессирует: подробности состояния насквозь больной 74-летней Пугачевой 11:30Почему Юдашкин часто отказывался шить наряды для Королевой 10:44Скончалась советско-латвийская актриса Регина Разума 10:40Анфиса Чехова погасила ипотеку за полтора года и поделилась секретом 10:20Господи, помилуй: на могилах одиноких Вознесенской и Мягкова некому поставить памятники 10:00Где искать жилье для инвестиций в Москве 09:30"Он меня не чувствовал": Верник впервые рассказал правду об отношениях с Табаковым 09:09Куценко раскрыл тонкости съемок интимных сцен 08:00Аэропорт Нового Уренгоя впервые станет объектом "Ночи музеев" 06:10Энрике Иглесиас не смог выйти на сцену из-за болезни 04:28Какое жилье доступно в Москве за 13-14 млн 02:18Продажи квартир в Новой Москве упали на 21% 00:02"История вне времени": как прошла премьера спектакля "Собака на сене" в Московском Губернском театре 22:11Дюжев поделился с народом жизненной философией 19:21Мужу скандальной Елены Блиновской грозит срок до 15 лет – мнение юриста 18:24"Нам повезло": артисты Васильев и Таранник о долгих семейных отношениях 17:25Вместо "Евровидения": Барецкий анонсировал конкурс в замке Пугачевой 14:26Галкин* потребовал снять с него статус иноагента через суд 13:47Сотни россиян больше суток не могут вылететь из Турции из-за задержки рейсов 13:28Подмосковные врачи спасли пациента с пулей в голове 12:54В Петербурге студент попытался совершить диверсию на железной дороге 12:49Вдовца Чуриковой Панфилова подключили к ИВЛ после госпитализации 11:49Преобразившуюся Екатерину Климову сравнили с Анджелиной Джоли 11:06О какой семейной трагедии до самой смерти молчал Юдашкин 10:58Бедный Боря: что случилось с могилой Моисеева через 8 месяцев после похорон 09:22Охлобыстин объяснил, почему Пугачева покинула страну 08:46По стопам сына: 90-летний Киркоров публично обидел журналистку 06:27Топ направлений на 2023 04:03Не разлей вода: как кот и бобр стали лучшими друзьями 02:44"Полностью вытеснят европейские": эксперт рассказала о будущем китайского автопрома 00:17Спасение уличными собаками своего друга попало на видео 22:17Странному поведению Лаймы Вайкуле нашли объяснение 20:30Гагарина вспомнила о трудностях работы над мультфильмом "Трио в перьях" во время беременности 20:29Кто на самом деле двойник Киркорова 19:08Восстанавливающаяся после травмы Поргина рассказала о своем решении покинуть Ленком 18:33Дочь призвала Успенскую оставить сцену и уйти на заслуженный отдых 18:00Бузова отреагировала на заявление Тарасова об участии в шоу "Звезды в Африке" 17:30Муцениеце спародировала Рапунцель на вирусном видео: фанаты оценили самоиронию 16:02Костюшкин шокировал фанатов: почему певец побрился налысо 15:23Посетовавшая на усталость от работы Собчак вызвала гнев подписчиков 14:10Профессор назвала наиболее подходящим методом лечения для Костомарова мезенхимальные клетки 13:42Костенко показала себя до и после пластической операции 12:47Билан и Лазарев появились на совместном фото после слухов о разладе из-за шоу "Маска" 11:13Александр Балуев невольно сорвал громкую премьеру 08:05Эти два вопроса защитят вас от телефонных мошенников 06:35Врач и программист: кого может оставить без работы искуственный интеллект? 02:11Брошенная на произвол судьбы собака с щенками обрела новый кров – видео 02:02Бал у Сатаны: на "Евровидении" Украину лишили долгожданной победы из-за Швеции 00:01Не "Полицейским с Рублевки" единым: самые захватывающие сериалы про ментов
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Фестиваль школьного спорта пройдет в Москве 19 мая

Фестиваль школьного спорта пройдет в Москве 19 мая

Участников в рамках фестиваля, приуроченного к столетию столичного спорта, примет стадион "Москвич".

Москвичи всех возрастов любят вест здоровый образ жизни и заниматься спортом. А власти города активно поддерживают начинания граждан. В российской столице периодически открываются новые спортивные площадки и физкультурно-оздоровительные комплексы, а также постоянно проходят спортивные мероприятия вплоть до масштабных фестивалей.

Очередной состоится уже в следующую пятницу, 19 мая. В столице пройдет фестиваль школьного спорта. Участников примет стадион "Москвич". Учащиеся – более восьми тысяч человек – будут соревноваться в различных дисциплинах.

К слову, в 2023 году отмечается вековой юбилей московского спорта. Как отметил начальник управления координации воспитательной работы, дополнительного образования и профилактики правонарушений столичного департамента образования и науки Николай Антонов, за текущий учебный год в спортивных мероприятиях разного уровня приняли участие более 420 тысяч школьников и студентов колледжей.

"Фестиваль, приуроченный к 100-летию московского спорта, станет для юных чемпионов и их болельщиков отличной возможностью продемонстрировать, что такое спортивный дух столицы", – подчеркнул чиновник.

По его словам, учащиеся школ и колледжей Москвы за год смогли продемонстрировать свои способности не только в качестве спортсменов, но и в качестве тренеров, судей, волонтеров, журналистов и комментаторов.

В рамках грандиозного фестиваля запланированы соревнования по футболы, которые проводятся совместно с РФС. Также девушки и юноши сыграют в баскетбол и настольный теннис. В программе – и неклассические виды спорта: тэг-регби, степ-аэробика, русская лапта,SNAG-гольф, джампинг-фитнес. Школьников ждут мастер-классы от профессионалов.

Кстати, всех любителей спорта также ждут столичные парки. Там к летнему сезону открываются спортивные площадки. Для москвичей подготовили более 350 зон для занятий. Ранее об этом сообщали "Дни.ру".

Так, у горожан появилась возможность позаниматься на тренажерах на свежем воздухе, а также посоревноваться в командных играх. Кроме того, посетители парков могут покататься на роликах, скейтбордах и велосипедах.

15 мая 2023, 12:26
Фото: mos.ru
Официальный сайт Мэра Москвы✓ Надежный источник

В Москве откроют еще 27 площадок для выгула собак

В Москве откроют еще 27 площадок для выгула собак
В ближайшие месяцы в столице откроют новые площадки для выгула домашних питомцев. В течение лета откроется 27 площадок в разных округах Москвы.

В Мещанском районе Москвы отремонтируют фасад здания начала XX века

В Мещанском районе Москвы отремонтируют фасад здания начала XX века
Исторический дом построен в стиле модерн. Москва – современный мегаполис, который, меж тем, привлекает внимание богатым историческим наследием.

Спорткомплекс в Ясеневе передадут инвестору в долгосрочную аренду

Спорткомплекс в Ясеневе передадут инвестору в долгосрочную аренду
Столица провела торги на передачу физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в долгосрочную аренду частному инвестору. Спорткомплекс "Лаун-теннис" в районе Ясенево является первым подобным объектом, который Москва передает в долгосрочную аренду частному инвестору в рамках государственной программы.

Московская программа модернизации поликлиник выполнена на 40%

Московская программа модернизации поликлиник выполнена на 40%
Обновленные поликлиники находятся в 62 районах Москвы. Несколько лет назад в Москве была запущена масштабная программа модернизации поликлиник.

В Новой Москве в начале 2023 года построили шесть соцобъектов

В Новой Москве в начале 2023 года построили шесть соцобъектов
В Троицком и Новомосковском округах за первые три месяца 2023 года построили школы, три детских сада и детский стационар. Большинство объектов возведено силами инвесторов в составе новых жилых комплексов.

Выбор читателей

15/05ПндОхлобыстин объяснил, почему Пугачева покинула страну 15/05ПндБедный Боря: что случилось с могилой Моисеева через 8 месяцев после похорон 15/05ПндО какой семейной трагедии до самой смерти молчал Юдашкин 15/05ПндГалкин* потребовал снять с него статус иноагента через суд 14/05ВскСтранному поведению Лаймы Вайкуле нашли объяснение 14/05ВскПрофессор назвала наиболее подходящим методом лечения для Костомарова мезенхимальные клетки