Туя по-домашнему: как ухаживать за хвоей после Нового года

Необычный Новый год Асмус Тесты "Модный приговор" себя изжил? Игры Сонник

Топ новостей недели

Виталина Цымбалюк-Романовская предъявила наследство покойного мэтраВиталина Цымбалюк-Романовская предъявила наследство покойного мэтра Последствия скандальной вечеринки отразились на состоянии ИвлеевойПоследствия скандальной вечеринки отразились на состоянии Ивлеевой Гордон объяснила удаление ее номера с Кудрявцевой из ТВ-версии "Песни года"Гордон объяснила удаление ее номера с Кудрявцевой из ТВ-версии "Песни года" Дочь показала фото угасающего Брюса УиллисаДочь показала фото угасающего Брюса Уиллиса

Лента новостей

Вторник 9 января

17:02Туя по-домашнему: как ухаживать за хвоей после Нового года 14:48Проходящая лечение Заворотнюк вышла на связь из больницы 13:29Киркоров впервые дал концерт после скандала с "голой" вечеринкой 12:44Стали известны подробности состояния поэта Рубинштейна после страшной аварии 10:53Вернувшаяся в Россию Горбачева сразу после развода бросилась выбирать нового партнера 10:05Дмитрий Тарасов рассказал, что не прочь стать отцом и в пятый раз 09:12Агата Муцениеце планирует освоить новую профессию 08:07Названа основная опасность для организма плавленого сыра 07:46Поэт Рубинштейн серьезно пострадал в ДТП 07:08Плюс десять тысяч: пособие при рождении детей могут повысить 06:27Что-то пропустила: Лариса Долина предпочла уехать из России 06:17Спорт для души: какие виды активности помогут снять психологическое напряжение 03:35Страна полюбила меня в трусах и накрашенным: Шура жестко поставил хейтеров на место 03:18Пушистый хулиган по кличке Гендельф устроил дома переполох – видео 02:32Вновь на пике популярности: Катя Лель перестала скрывать размер гонорара 01:27Как прожить дольше: пять приятных ежедневных привычек 00:55Родителей предупредили о серьезном последствии ожирения у подростков 00:01Любопытная лиса познакомилась с байкером на горном перевале (видео) 21:05Свадьбы не вышло: 5 ярких звездных пар прошлого, которые не дошли до ЗАГСа 18:03"Помешался": народ осудил бросившего ребенка в сугроб блогера Косенко 17:08Макаревич* внес свое имя в список "кормильцев СССР" 15:08Принял решение: Киркоров нашел способ, как искупить вину после "голой" вечеринки 14:26Показывает правду: Шура назвал любимого журналиста 13:18Стоматолог Тумашевич рассказал о причинах кариеса под коронками и винирами 12:17Орлова высказалась о возможной измене мужа: Невозможно жить с этим 11:11Чем Ланская пожертвовала ради победы в шоу "Аватар" 06:04Анастасия Костенко предложила рецепт вареников с творогом 03:08ТОП-3 нелепых слухов о пластике 00:03Тест: отгадайте оскароносные фильмы по кадру 21:02SHAMAN, Гузеева и другие: что не умеют делать звезды шоу-бизнеса 18:09Поздно сын родился: Домогаров откровенно о семейных обстоятельствах 17:23Неузнаваемая Кабаева вызвала подозрения о беременности: фото 16:27По стопам Ивлеевой: вдова Юдашкина снялась в полупрозрачном топе 15:26Проклова в экстазе от проведенной ночи с незнакомцем: Дверь не закрывали 13:59Семенович станет мамой? В личной жизни певицы назрели перемены 12:14Ивлеева "недалекая", а Милохин "днище": что сказал Кучера про коллег 11:30Светлая память: скончался знаменитый российский режиссер 06:18Эффект Розенталя, или Как сбываются пророчества и прогнозы 00:10Редакция "Дни.ру" поздравляет читателей с Рождеством Христовым 21:09Что подать к столу на Рождество Христово: идеи для тех, кто ждет гостей 18:23Мать Костомарова раскрыла подробности семейной драмы 16:50Тест: отгадайте цитату по кадру из фильма "Один дома" 15:21Виталина Цымбалюк-Романовская предъявила наследство покойного мэтра 14:05Чадов заявил о профессионализме коллег на фоне нашумевшего скандала 13:23Пересильд рассказала о бедном детстве и бандитских разборках 11:17Ушла из жизни звезда фильма "Мэри Поппинс" 06:26Оригинальные рождественские поделки для детей и взрослых 03:27Топ 5 ярких стран с незабываемыми фотографиями 00:085 книг о ловушках времени 21:16Что такое зубной камень и почему он возникает?
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Туя по-домашнему: как ухаживать за хвоей после Нового года

Туя по-домашнему: как ухаживать за хвоей после Нового года
75

Праздничные выходные завершились, поэтому пора прощаться с новогодним декором. Если вы наряжали небольшое хвойное растение в горшке, следует помочь ему адаптироваться к домашним условиям.

Судьба трехметровой елки, которую срубили под самый корешок, — транспортировка в пункт утилизации. Из переработанных деревьев изготавливают щепу для удобрения почв, подсыпки в вольерных комплексах, обустройства экотроп. Другое дело — если у вас небольшая комнатная хвоя, которая растет в горшке. И вам, и ей повезло больше: миниатюрная туя прекрасно дополняет домашний интерьер в любое время года, если за ней ухаживать после Нового года.

Интернет-издание "Подмосковье сегодня" напоминает, что зеленую красавицу нужно обеззаразить. Если считаете, что растению нездоровится, постарайтесь приобрести специальные средства для обработки хвойных культур.

Цветовод Анастасия Гаврилина рекомендует дважды опрыскивать тую составом против паразитов, если есть необходимость. Перерыв между процедурами — две недели, передает newizv.ru.

Не забудьте купить специальный грунт для хвойников, по возможности захватите в магазине дренаж. Требуется и горшок побольше, в котором кустарник будет расти без препятствий. После пересадки желательно разместить растение на неотапливаемом балконе и регулярно поливать землю. Следите за температурой в помещении — она не должна быть минусовой. Если туя стоит дома на подоконнике, обеспечивайте ей комфортную влажность, брызгая по веткам из пульверизатора.

9 января 2024, 17:02
Фото: Екатерина Ежова / Дни.ру
Новые Известия on-line✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Месяц праздничных фото: российские звезды показали свои елки

Фото: instagram.com/olgaorlova1311
Фото: instagram.com/elena_ksenofontova_official
Фото: instagram.com/borodylia
Фото: instagram.com/t.a.tarasova

По теме

Как подобрать неприхотливые растения для сада

Какие растения подходят для разных интерьерных стилей

ТОП-3 нелепых слухов о пластике

ТОП-3 нелепых слухов о пластике
Даже несмотря на современные инновации, авторские методики и широкие возможности пластической хирургии, многие люди до сих пор верят в различные слухи и домыслы. Оставаясь в плену предубеждений, они так и не решаются на шаг, который может изменить жизнь в лучшую сторону – омолодить лицо и тело, привести к гармонии образ. О самых нелепых слухах "Дни.

Как нормализовать питание после новогодних праздников: советы нутрициолога

Как нормализовать питание после новогодних праздников: советы нутрициолога
Советы нутрициолога Елены Башкировой для восстановления питания и физической активности после январских выходных. Праздники подходят к концу, салаты доедены, шампанское допито – пора возвращаться к привычному режиму.

Как стильно и тепло одеться на зимнюю прогулку: советы стилиста Червовой

Как стильно и тепло одеться на зимнюю прогулку: советы стилиста Червовой
Рассказываем, что надеть, чтобы не замерзнуть и выглядеть красиво. Длинные январские выходные – отличное время для встреч с близкими и друзьями и веселых зимних прогулок.

Зеленый офис: как сделать рабочее место экологичнее и комфортнее

Зеленый офис: как сделать рабочее место экологичнее и комфортнее
Как превратить обычный офис в "зеленый"? Редакция "Дни.ру" делится, как создать экологичное рабочее место. Создание "зеленого офиса" – это одна из наиболее актуальных тем в наше время.

Топ 5 зимних путешествий

Топ 5 зимних путешествий
Уединиться с природой и поймать самую невероятную волну на серфе, научиться сворачивать настоящую кубинскую сигару, покататься на коньках у Рокфеллер-центра... Эта зима подарит массу впечатлений и эмоций, если выбрать правильное место для незабываемого отпуска. О самых ярких зимних путешествиях рассказывает эксперт по визам, автор гайда по получению виз в США Варвара Пальгаева. ОАЭНаправление, которое уже не первых год входит в топ-список туристических мест.

Выбор читателей

08/01ПндОрлова высказалась о возможной измене мужа: Невозможно жить с этим 08/01ПндПринял решение: Киркоров нашел способ, как искупить вину после "голой" вечеринки 07/01ВскПоздно сын родился: Домогаров откровенно о семейных обстоятельствах 08/01ПндЧем Ланская пожертвовала ради победы в шоу "Аватар" 08/01ПндПоказывает правду: Шура назвал любимого журналиста 08/01ПндМакаревич* внес свое имя в список "кормильцев СССР"