Туя по-домашнему: как ухаживать за хвоей после Нового года

Праздничные выходные завершились, поэтому пора прощаться с новогодним декором. Если вы наряжали небольшое хвойное растение в горшке, следует помочь ему адаптироваться к домашним условиям.

Судьба трехметровой елки, которую срубили под самый корешок, — транспортировка в пункт утилизации. Из переработанных деревьев изготавливают щепу для удобрения почв, подсыпки в вольерных комплексах, обустройства экотроп. Другое дело — если у вас небольшая комнатная хвоя, которая растет в горшке. И вам, и ей повезло больше: миниатюрная туя прекрасно дополняет домашний интерьер в любое время года, если за ней ухаживать после Нового года.

Интернет-издание "Подмосковье сегодня" напоминает, что зеленую красавицу нужно обеззаразить. Если считаете, что растению нездоровится, постарайтесь приобрести специальные средства для обработки хвойных культур.

Цветовод Анастасия Гаврилина рекомендует дважды опрыскивать тую составом против паразитов, если есть необходимость. Перерыв между процедурами — две недели, передает newizv.ru.

Не забудьте купить специальный грунт для хвойников, по возможности захватите в магазине дренаж. Требуется и горшок побольше, в котором кустарник будет расти без препятствий. После пересадки желательно разместить растение на неотапливаемом балконе и регулярно поливать землю. Следите за температурой в помещении — она не должна быть минусовой. Если туя стоит дома на подоконнике, обеспечивайте ей комфортную влажность, брызгая по веткам из пульверизатора.