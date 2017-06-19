Какие растения подходят для разных интерьерных стилей

Одна из частых причин, почему реальный интерьер выглядит не так, как в проекте – растения. Они не так безобидны, как кажутся. С помощью фиалок, бегоний и примул можно как подчеркнуть выбранный стиль интерьера, так и перечеркнуть.

Какую зелень подобрать к классике, а какую – к этнике, нашим редакторам рассказали эксперты Houzz.Ru.

Классика

Классические интерьеры по определению насыщены разного рода торжественным декором: лепнина и люстры, багеты и подсвечники, массивная мебель и портьеры ценой с небольшую яхту. В такой обстановке невзрачным мелким растениям делать нечего. Другое дело – представительные деревца и кусты, с пышной кроной и большим листом, растения с крупными яркими цветами. Типичная флора классических интерьеров – пальмы и фикусы в консервативных, "античных" горшках и кадках. Компанию им могут составить лавр и лимон, гибискус и цикламены, гардении и бегонии, камелии, фиалки, глоксинии, гортензии. Частый вариант размещения – лепные кашпо.

Растения в интерьере классического стиля не могут стоять абы как. Здесь действует беспрекословное требование гармонии, которая, в свою очередь, подразумевает симметрию. То есть если пальмы – то две, на равном расстоянии от центра композиции. Иногда горшок ставят в фальшкамин или нишу.

Минимализм и хай-тек

Растения – одно из немногих проявлений декоративности, допустимое в минималистских стилях от пуризма до брутализма. Но они должны быть крупными, и количеством не более трех. Иначе это – "несанкционированный митинг".

Идеально смотрятся в таких интерьерах растения с древовидными толстыми стеблями. Здесь приживутся юкка и драцена, пахира и диффенбахия, суккуленты и кактусы. В своем горшке будет чувствовать себя и неприхотливый замиокулькас – "долларовое дерево", и всемогущий алоэ. Не испортят картины и яркие амариллис, антуриум с фаленопсисом, и более сдержанные спатифиллум, сансевиерии, пилея и традесканция. Горшки и вазы для растений должны быть тоже минималистичными – чистые линии, простые формы. В стиле хай-тек уместны растения с резкими, геометрически интересными чертами – алоказия, монстера, пассифлора.

Прованс и кантри

Прованс, так любимый россиянками за тридцать, немыслим без роз и пеларгоний (их у нас называют геранью). Последние – не просто символ мещанского уюта, а еще и естественный распространитель фитонцидов, которые убивают микробов. В сущности, прованский интерьер способен переварить любое разноцветье, кроме совсем уж дикой экзотики. Традиционные представители французского сельского стиля – фикусы, цикламены, фиалки, бальзамины, бегонии, азалии, фуксии, примулы и колокольчики. В таких интерьерах здорово смотрятся подвесные кашпо на цепях, горшки в птичьих клетках и цветы в эмалированных бидончиках.

Другой сельский стиль – кантри – любит теплую керамику, кашпо из лозы и всякие декоративные овощи вроде комнатных помидоров и перцев. Типичные представители кантри-флоры – плющ, глоксиния, синдапсус, пассифлора, примула и каланхоэ (близкий родственник толстянки, так любимой россиянками за сорок).

Ар-нуво и арт-деко

Модерн – "растительный" стиль по своей сути, отсюда – плавные линии и изгибы. Как ни удивительно, "своя" среда принимает далеко не всю зелень. Во-первых, ар-нуво – искусство, а не джунгли, а во-вторых, когда у вас обои с растительным орнаментом, легко переборщить.

В таких интерьерах органично смотрятся "скульптурные" растения, с изогнутыми стволами-стеблями и объемными кронами – фикус Бенджамина, драцена, диффенбахия, пальмы, сансевиерии, аспарагус. Но и вьющиеся тоже будут к месту – плющи, пассифлора, циссус, филодендроны. Наконец, есть три растения, родных для модерна – ирис, орхидея и тюльпан (на самом деле больше – те же спатифиллум, антуриум, абутилон). Важно только не собирать их вместе, а не то сработает эффект Ctrl+Alt+Delete.

Арт-деко, с которым принято путать ар-нуво, растениям вообще отводит малозначительную роль. Исключение – крупные экзоты. Чаще всего здесь можно встретить пальму в роскошной кадке или папоротники в изящных "вазах".

Этнические стили

Минималистичный японский стиль неравнодушен к бамбуку и местному клену. А поскольку с обоими в квартире непросто, вместо первого используют погонатериум и драцену, а вместо второго – фатсию и абутилон. Рады тут и цветам в фиолетово-розовой гамме – фаленопсису, орхидее, камбрии, азалии. Ну, и, конечно, бонсаи – куда без них.

Солнечный средиземноморский стиль на редкость патриотичен. Типичные растения – лавр, плющ и цитрусовые, хотя часто встречаются фикусы и гибискус.

В африканских этнических интерьерах отлично себя чувствуют пальмы, драцены, ананас, агава, суккуленты. Хотите поярче – выбирайте эхмею, гусманию, вриезию.

Интерьеры в китайском стиле хорошо сочетаются с растениями, у которых длинные острые листья – например, фикус Али, драцена, юкка. Но особая любовь китайцев – красные цветы: пионы, хризантемы.