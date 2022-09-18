"Прадовский синий" и "баленсиажный зеленый": модные цвета сезона 2022

С наступлением холодного сезона модницы задумываются об обновлении гардероба. Речь идет не только о верхней одежде и обуви, но и об аксессуарах и сумках. В этом сезоне стилисты поддерживают тренды последних лет и рекомендуют добавить в классическую палитру яркие цветаю
Стилист и дизайнер одежды Юлия Гагуа называет цветами этой осени прежде всего красный и ярко-оранжевый. На фоне классических кэмела и хаки эти оттенки поднимут настроение даже при самой серой погоде. Особенно трендовыми цветами сезона FW’2022 станут темно-синий и приглушенно-зеленый. Модники прозвали их "прадовский синий" и "баленсиажный зеленый", потому что именно эти цвета выбирали в своих коллекции Prada и Balenciaga.
А вот институт цвета Pantone главным оттенком года назвал фиолетово-лиловый Very Peri. Эту новинку подхватили инфлюенсеры и любители стрит-стайла. Для фанатов быть в центре внимания Юлия Гагуа советует еще присмотреться к ярко-розовому цвету и функции: "Надев такое пальто, вы точно окажетесь в центре внимания", — уверяет эксперт.
Юлия напоминает, что отталкиваться стоит от собственного гардероба и своего цветотипа. Слепое следование трендов — это плохой спутник гардероба. Самая лучшая формула лежит в голове каждой модницы.