Хлам в доме: от каких предметов быта лучше избавиться

Специалисты рекомендуют отказаться от систем "умный дом".

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Современные квартиры завалены бесчисленным количеством функциональной мебели, умной техники и дизайнерских аксессуаров, в которых на деле нет никакой необходимости. При этом ненужные вещи съедают полезное пространство в доме, а их покупка зачастую приводит к чрезмерным тратам. Эксперты рекомендуют избавляться от хлама.

Мода на умные дома в России появилась не так давно, однако уже сейчас многие собственники стремятся напичкать свои квартиры всевозможными датчиками, которыми в реальности почти не пользуются. К примеру, включать светильник гораздо проще и удобнее с выключателя, чем с приложения в смартфоне.

Арт-директор компании Domeo Юлия Левина уверена, что большинство функций умного дома так и остаются невостребованными после покупки. Она подчеркнула, что граждане не используют комплексно современные технологии в 90% случаев. Зачастую людям просто лень изучить настройки, поэтому они ограничиваются включением-выключением света по голосу.

К слову, на осветительные приборы в доме вообще нужно обратить пристальное внимание. Эксперты уверены, что от разноцветного света быстро начинают болеть глаза.

Специалисты также не рекомендуют покупать нагреватели воды больших объемов, если вы планируете пользоваться ими только в период отключения. Газовую плиту на четыре конфорки лучше заменить на две – остальные, как правило, простаивают без дела.

Кроме того, чтобы сохранить полезное пространство в доме, лучше отказаться от громоздкой мебели. Эксперты отмечают, что в большинстве случаем нет никакой необходимости в больших раскладных диванах и раздвижных столах.