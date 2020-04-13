Как найти достойного мужчину

Женщина не находит достойного мужчину, потому что у нее нет выбора этих мужчин. В этом убежден психолог, специалист по гендерным отношениям Александр Шахов. Эксперт призывает быть честными с собой и смотреть на правду, даже если это сложно. Именно тогда, когда мы перестаем жить в иллюзиях и принимаем истину, мы можем что-то изменить. Это путь к счастью в отношениях.

Сексуальная привлекательность дает женщине самое главное для поиска достойного партнера: возможность выбора. Причем выбор – это процесс обоюдный. "Женщина должна быть сексуально привлекательной для мужчины, обладать определенным шармом. В это понятие входит, во-первых, красивое, ухоженное лицо. Типичное женское лицо приближено к детскому типу, поскольку именно такие черты вызывают нежность, желание заботиться, защищать, стимулируют выработку окситоцина. Чем милее ребенок – тем больше у него шансов получить заботу от взрослых млекопитающих, и с женщинами так же. Во-вторых, в понятие сексапильности входит красивая фигура. Тут важен не столько размер, сколько пропорции, форма “песочных часов", – объясняет психолог.

И если ценность женщины повышает привлекательная внешность, то мужчины повышают свою ценность, когда хорошо зарабатывают, занимаются в спортзале и качают мышцы, стильно одеваются, могут поразить чувством юмора, умом. Мужчины тоже хотят выбирать, и чем более они обеспеченные, успешные, спортивные – тем более достойную женщину они хотят получить себе в пару.

Неэффективный способ поиска партнера

"Многие женщины вместо того, чтобы работать над своей ценностью, лишают себя выбора. Они говорят: "Окей, я не особо красивая, поэтому выбирать не приходится. Возьму того, кто обратит на меня внимание". И пытаются строить отношения с первым встречным, вцепляются в него мертвой хваткой", – пояснил Александр Шахов.

Мужчина видит, что женщина уже сделала выбор. Она не надеется найти кого-то лучше, на нее давят стереотипы о необходимости скорее выходить замуж, рожать, ведь молодость быстро закончится. Она попадает в ловушку. Между тем мужчина с выбором не торопится. Он понимает, что женщина от него никуда не денется, и ждет: может, подвернется кто-то еще. Тогда как женщина уже давно отказалась от других вариантов и надеется, что мужчина на ней женится.

Такая ситуация может длиться годами. Мужчина пользуется всем, что предоставляет ему женщина, не собираясь брать на себя ответственность. И даже если она пытается строить отношения с кем-то другим, но по той же стратегии – результат остается прежним. Она отказывается от выбора и ждет, чтобы ее выбрали тоже, но этого не происходит, и она делает вывод, что достойных мужчин нет.

Как выйти из ловушки

Самый надежный способ найти достойного мужчину – повысить свою ценность и перейти на более высокий уровень, получить доступ к большему выбору партнеров. Иметь возможность выбирать наравне с мужчинами, а не безропотно ожидать, пока кто-то выберет вас.

Для этого нужно вкладывать в себя, работать над собой. Над своей сексапильностью – в первую очередь, потому что любой мужчина изначально смотрит на внешность. Также женскую ценность повышает знание мужской психологии, понимание того, как вести себя с мужчинами, о чем говорить, каких тем избегать.

Ценность женщины повышает и ее характер, личные качества. Если она уверена в себе, то ей проще признавать за собой право на выбор, не лишать себя его. И здесь поможет определенная финансовая независимость. Чтобы не оказаться в ловушке: “Ничего страшного, что он меня не уважает и не заботится обо мне, зато он богатый”. Проблемы с деньгами сужают выбор.

Александр Шахов также утверждает, что так называемый "гражданский брак" – это неуважение по отношению к женщине. Потому что мужчины никогда не откажутся от отношений без обязательств сами, и пока женщины будут позволять им это делать – они так и будут пользоваться ими и не вступать в брак. Специалист уверен, что женщинам стоит ценить себя выше и считать сожительство недостойным, неприемлемым, чтобы вокруг было больше серьезных мужчин и возможностей для создания крепких отношений.