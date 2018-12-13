"Снегурочку без белья, новый протез и мира на Украине": о чем взрослые просят Деда Мороза

"Москва. Кремль. Путину" и "Великий Устюг. Вотчина. Деду Морозу" – письма по этим адресам всегда доходят аккуратно. И к президенту, и к главному сказочному герою страны тысячи людей обращаются как в последнюю инстанцию. Корреспондент "Дни.ру" узнал, о чем просят люди.

Три с половиной миллиона писем получил Дед Мороз за 17 лет, которые он обитает в Великом Устюге. Нет, послания, конечно, были и раньше. Просто с годами их поток все увеличивается. И сегодня, перед праздником, в Вотчину может приходить до 20 тысяч писем в день.



В какой-то момент дедушка перестал справляться и пригласил помощников. Всю входящую корреспонденцию они внимательно изучают и сортируют – по регионам, проблематике ("добрые", "творческие", "пожелания", "грустные"), возрасту.





Да-да, примерно треть писем Деду Морозу – от взрослых. Для них легендарный сказочный герой – и психолог, и отдушина, и "жилетка подружки", и советчик. Сколько боли, отчаяния, надежды и мечтаний скрыто в этих строчках!..





"Я очень-очень хочу в новом году встретить молодого человека, который будет моим мужем, – пишет Ирина из Кировской области. – Хочу, чтобы он меня всегда понимал, уважал, любил, ценил. Чтоб был красивым, высоким и мускулистым. Хочу, чтобы только меня любил. Также хочу, чтобы на работе начальство меня ценило, чтобы я росла по карьерной лестнице вверх, заработная плата чтобы у меня была больше 35 тысяч в месяц".





Отдельный поток писем в Устюг – из армии. "Через неделю у нас присяга, и ожидаются серьезные морозы, что затруднит проведение данного мероприятия, а также доставит неудобство нашему командованию и родственникам, – пишет военнослужащий Кирилл. – Давай, дедушка, сразу договоримся не мучить солдатиков. Сделай на Новый год не очень холодную погоду и небольшой снежок, чтобы нам его не чистить. А вообще, приезжай к нам со Снегурочками без белья в любое время".

Есть письма и очень серьезные. "Мне 89 лет, и у меня нет ноги, – пишет Мария Ивановна из Псковской области. – Я одна ращу внучку, и мне очень нужен протез, чтобы водить ее в школу, а денег нет".





Такие письма сотрудники почты Деда Мороза отправляют в социальные и благотворительные фонды, которые могут помочь решить проблему. В последнее время участились просьбы о мире на Украине, словно Дед Мороз может махнуть волшебным посохом и заставить замолчать зенитные орудия и гранатометы...





Интересно, что многие взрослые люди даже не считают нужным поздороваться с адресатом. Иногда просто прикладывают пронумерованный список желаний на нескольких листах.





"Дед, все, что я просил у тебя год назад, исполнилось, так что молоток, будем с тобой сотрудничать дальше", – пишет благодарный "внучек" лет сорока.

Но, конечно, самые трогательные и искренние послания – от малышей. "Подари мне пожалуйста ферби большое спасибо а марьяши интересную игрушку (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "С новым годом Дедушка мороз. Я хочу чтобы ты подарил мне лего френц. Меня зовут Карина", "Дед Мороз, пишет тебя Уля. Подари мне котенка и ципленка".





Как признался корреспонденту "Дни.ру" сам Дед Мороз, который год в рейтинге заказов лидируют конструктор "Лего" и iPhone. "Технику всякую диковинную у меня заказывают, а я и слов таких мудреных не знаю, приходится разбираться, что у меня просят", – пояснил сказочный старик.





Рассказал он и о том, какие послания трогают больше всего, – Дед Мороз любит рисунки, самодельные открытки. "Мне нравится, когда люди обращаются ко мне не как в стол заказов, не требуют чего-то, а хотят здоровья близким, мира в своей стране, любви. Если все это будет, тогда и материальное приложится", – пояснил он.