В России выбрали лучшего Деда Мороза

Звание лучшего Деда Мороза в России получил актер из сургутского Театра актера и куклы "Петрушка" Анатолий Лупашко, передает Пятый канал со ссылкой на агентство "Сиа-Пресс". В жюри вошли заслуженные деятели культуры и школьники.
По их мнению, Лупашко показал самый интересный спектакль. Всего в ежегодном Всероссийском съезде Дедов Морозов и Снегурочек в Ханты-Мансийске приняли участие 30 актеров.
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