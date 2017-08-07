Украинские туристы в шоке от отдыха в Крыму
По словам украинских туристов, крымчане сильно притесняют их, ограничивая поведение строгими правилами. В частности, отдыхающих очень возмутило то, что распивать спиртные напитки в парке запрещено, сообщает "Экономика сегодня".
Украинцы недовольны и тем, что нельзя парковаться на расстоянии ближе 500 метров от берега. Как отмечает издание, отдыхающие ностальгируют по тем временам, когда все пляжи были забиты машинами, а распивать алкоголь можно было на каждом углу.
Несмотря на все эти сложности, украинцы довольно активно посещают курорты полуострова. По данным издания Styler, в 2017 году в Крым приехали 2,85 миллиона туристов. Большинство украинцев (48%) прибыли на полуостров на самолете, 47% туристов – на пароме, 5% – на машине через пункты пропуска "Армянск" и "Чонгар". Издание отмечает, что украинские путешественники предпочитают курорты Южного берега.
Ранее сообщалось, что российские туристы пожаловались на неадекватно завышенные цены в Крыму. Путешественники обратили внимание, что еда и спиртные напитки в ресторанах и кафе стоят очень дорого. Особенно их возмутили ценники на рыбу и мясо. Овощи и фрукты на полуострове, наоборот, намного дешевле, чем в столице.
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