Киев придумал новую подлость для Крыма

На украинско-российской границе в районе Крыма образовались многокилометровые очереди. Ожидать ее пересечения со стороны материка приходится несколько часов.

"Киев предпринял попытку организовать новую блокаду полуострова, на этот раз туристическую. Наши источники из числа служащих госпогранслужбы Украины сообщают о том, что получили от киевского руководства команду создавать искусственные препятствия", – рассказал глава регионального межнационального комитета Заур Смирнов в интервью РИА Новости.



По его мнению, Киев опасается, что граждане Украины увидят реальную, а не "пропагандистскую" картину на полуострове. Такие меры, считает он, "продиктованы страхом". Ведь в Крыму не начались репрессии, на улицах нет танков, пляжи не обезлюдели, а магазины не опустели. На полуострове царит межнациональное согласие, "идут масштабные инфраструктурные проекты", добавил Смирнов.

"Мы рады видеть украинских туристов в Крыму, где для всех отдыхающих созданы комфортабельные условия и гарантирована безопасность. Но попытка Киева блокировать поездки своих граждан нас не пугает, так как Крым не зависит от украинского туриста", – подчеркнул Заур Смирнов.

Ко вторнику, 18 июля, ситуация на границе усугубилась. Согласно свежему сообщению Смирнова, уже были столкновения туристов, которые направляются в Крым, с пограничными службами Украины. "Там ситуация достаточно напряженная. Никаких предпосылок для разрядки ситуации мы не видим", – сказал глава крымского межнационального комитета. По его словам, некоторые автомобили стоят уже более суток. "Мы ничего не можем предпринять, кроме того как говорить об этом вслух и обращать на это внимание. Ситуация по сравнению со вчерашним днем усугубилась", – подчеркнул Смирнов.

Как сообщали ранее Dni.Ru, время ожидания в очереди перед пунктом пропуска "Чонгар" 15-16 июля 2017 года в среднем составляло порядка 13 часов. Границу за выходные пересекли около 25 тысяч человек. В первые два дня наступившей недели, 17-18 июля, время ожидания в очереди увеличилось в среднем до 15 часов.