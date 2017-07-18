Киев придумал новую подлость для Крыма
"Киев предпринял попытку организовать новую блокаду полуострова, на этот раз туристическую. Наши источники из числа служащих госпогранслужбы Украины сообщают о том, что получили от киевского руководства команду создавать искусственные препятствия", – рассказал
глава регионального межнационального комитета Заур Смирнов
в интервью РИА Новости.
По его мнению, Киев опасается, что граждане Украины увидят реальную, а не "пропагандистскую" картину на полуострове. Такие меры, считает он, "продиктованы страхом". Ведь в Крыму не начались репрессии, на улицах нет танков, пляжи не обезлюдели, а магазины не опустели. На полуострове царит межнациональное согласие, "идут масштабные инфраструктурные проекты", добавил Смирнов.
"Мы рады видеть украинских туристов в Крыму, где для всех отдыхающих созданы комфортабельные условия и гарантирована безопасность. Но попытка Киева блокировать поездки своих граждан нас не пугает, так как Крым не зависит от украинского туриста", – подчеркнул Заур Смирнов.
Ко вторнику, 18 июля, ситуация на границе усугубилась. Согласно свежему сообщению Смирнова, уже были столкновения туристов, которые направляются в Крым, с пограничными службами Украины. "Там ситуация достаточно напряженная. Никаких предпосылок для разрядки ситуации мы не видим", – сказал глава крымского межнационального комитета. По его словам, некоторые автомобили стоят уже более суток. "Мы ничего не можем предпринять, кроме того как говорить об этом вслух и обращать на это внимание. Ситуация по сравнению со вчерашним днем усугубилась", – подчеркнул Смирнов.
Как сообщали ранее Dni.Ru, время ожидания в очереди перед пунктом пропуска "Чонгар" 15-16 июля 2017 года в среднем составляло порядка 13 часов. Границу за выходные пересекли около 25 тысяч человек. В первые два дня наступившей недели, 17-18 июля, время ожидания в очереди увеличилось в среднем до 15 часов.
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