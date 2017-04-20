За отдых в России будут возвращать до 120 тысяч

Совет Федерации готовит законопроект, согласно которому налоговая служба вернет россиянам до 120 тысяч рублей, потраченных на отдых. Инициатива коснется лишь тех граждан, которые приобрели турпакет на отечественные курорты.

Совет Федерации внесет это предложение в рамках совместной работы с правительством в ближайшие дни, сообщает газета "Известия" со ссылкой на сенатора Игоря Фомина. Пока на налоговый вычет могут рассчитывать лишь те граждане, которые понесли расходы на лечение во время отдыха. При этом размер вычета составляет не более 30% от стоимости путевки.



Как пояснил Фомин, введение льгот при оплате отдыха позволит существенно повысить спрос на отечественные курорты. По оценкам сенатора, налоговый вычет по НДФЛ увеличил бы оборот российского санаторно-курортного рынка на 10-15 миллиардов рублей в год.

Также готовится законопроект, согласно которому организации будут снижать размер налога на прибыль за счет количества туров, приобретенных для своих сотрудников. "Возможность списания таких затрат на себестоимость, по нашим оценкам, удвоит количество приобретаемых за счет предприятий путевок", — пояснил Фомин.

Эксперты в целом положительно оценили предложение. Многие уверены, что введение налоговых льгот не отразится на бюджете, но механизм их оформления стоит разработать более детально. Представители туристического рынка отметили, что инициатива увеличит приток денег, которые позволят модернизировать российские курорты.

Отметим, что большинство россиян поддержали предложение возвращать россиянам до 120 тысяч рублей за путевки в санатории и курорты страны, свидетельствует опрос "Рамблер". Так, 52% респондентов на вопрос "Вы поедете на российские курорты, если власти дадут возможность компенсировать расходы такой поездки?" ответили "да, это отличная возможность сэкономить". Еще 12% граждан заявили, что и без данного нововведения предпочитают отдых на отечественных курортах. 36% респондентов отметили, что возможность компенсировать расходы никак не повлияет на их выбор места отдыха – на российские курорты они не поедут. В опросе приняли участие более 1,8 тысячи граждан.