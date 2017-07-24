300 россиян вернулись из Турции в Москву

Наши соотечественники вечером 23 июля прибыли в столичный аэропорт Внуково. Рейс авиакомпании I Fly из Бодрума отложили более чем на 50 часов.

По данным Ростуризма, задержка вылета лайнера из Турции связана с решением вопросов технического обслуживания бортов. На время ожидания порядка 300 туристов были размещены в гостиницах и обеспечены питанием.

Рейс I4 9136 I Fly прибыл в Москву 23 июля в 22:27, передает "Интерфакс" со ссылкой на онлайн-табло аэропорта. Воздушное судно должно было отправиться из Бодрума 21 июля в 14:00 и прилететь в российскую столицу около 17:30.

Напомним, 21 июля на юго-западе Турции произошло землетрясение, эпицентр которого находился в десяти километрах к югу от Бодрума. Его следствием стало цунами, поврежденные здания и временное отключение электричества в некоторых районах курортного города.

На греческом острове Кос жертвами стихии стали два человека, порядка 100 получили травмы. О пострадавших среди россиян не сообщалось. При этом было зафиксировано большое количество звонков на горячую линию от наших соотечественников. Они изъявили желание отказаться от приобретенных путевок в Грецию и Турцию или досрочно завершить там отдых.

"В сложившейся ситуации туристы имеют право обратиться к туроператору с заявлением о досрочном прекращении тура либо отказе от тура. Туроператоры могут содействовать туристам, желающим досрочно прервать тур, в приобретении обратных билетов (при наличии такой возможности)", - прокомментировали в Ростуризме.

Согласно российскому законодательству, возврат средств за неиспользованные дни не предусмотрен, напомнили в агентстве. При отказе от тура возвращаются средства за вычетом фактически понесенных расходов, которые подтверждаются туроператором документально.