300 россиян вернулись из Турции в Москву
По данным Ростуризма, задержка вылета лайнера из Турции связана с решением вопросов технического обслуживания бортов. На время ожидания порядка 300 туристов были размещены в гостиницах и обеспечены питанием.
Рейс I4 9136 I Fly прибыл в Москву 23 июля в 22:27, передает "Интерфакс" со ссылкой на онлайн-табло аэропорта. Воздушное судно должно было отправиться из Бодрума 21 июля в 14:00 и прилететь в российскую столицу около 17:30.
Напомним, 21 июля на юго-западе Турции произошло землетрясение, эпицентр которого находился в десяти километрах к югу от Бодрума. Его следствием стало цунами, поврежденные здания и временное отключение электричества в некоторых районах курортного города.
На греческом острове Кос жертвами стихии стали два человека, порядка 100 получили травмы. О пострадавших среди россиян не сообщалось. При этом было зафиксировано большое количество звонков на горячую линию от наших соотечественников. Они изъявили желание отказаться от приобретенных путевок в Грецию и Турцию или досрочно завершить там отдых.
В Эгейском море произошли новые подземные толчки магнитудой 4 и 6#Турция #Греция #землетрясение— Пятый канал Новости (@5tv) 23 июля 2017 г.
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"В сложившейся ситуации туристы имеют право обратиться к туроператору с заявлением о досрочном прекращении тура либо отказе от тура. Туроператоры могут содействовать туристам, желающим досрочно прервать тур, в приобретении обратных билетов (при наличии такой возможности)", - прокомментировали в Ростуризме.
Согласно российскому законодательству, возврат средств за неиспользованные дни не предусмотрен, напомнили в агентстве. При отказе от тура возвращаются средства за вычетом фактически понесенных расходов, которые подтверждаются туроператором документально.
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