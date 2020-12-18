Умерла звезда кинофраншизы "Звездные войны"

Мировое киносообщество было потрясено трагическим известием. Сообщается, что ушел из жизни актер Джереми Баллок.
Артист не дожил до своего 76-летия, передает телеканал "360". Стоит отметить, что Баллок прославился благодаря роли Боба Фетта в кинофраншизе "Звездные войны".
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