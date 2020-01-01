"Мучают панические атаки": стало известно о серьезных проблемах у бывшего мужа Нинидзе

Актер Кирилл Плетнев редко рассказывает поклонникам о личной жизни. По мнению ясновидящей, сейчас бывший муж Нино Нинидзе переживает непростой период. Артисту следует немедленно обратиться к специалисту.

"Кирилл Плетнев очень сложный человек. В его жизни нет простых периодов. И все потому, что сам по себе он человек глубокий, достаточно тревожный, всегда живет на оголенном нерве, – рассказывает таролог, экстрасенс Марианна Абравитова. – Развод стал судьбоносным для Кирилла. Дело в том, что он еще не встретил женщину своей судьбы. Поклонниц у него море, но та самая женщина будет не из разряда фанаток. Женщина всей жизни – сложная личность, и они пока еще даже не знакомы, все впереди. Любовь будет яркой! Сейчас он переживает кризис расставания, и это пойдет Кириллу на пользу. Он как птица-феникс возрождается из пепла".

"Что касается его творческой жизни, то тут наоборот, очень много работы. Ему лучше беречь силы и даже отказываться от каких-то проектов. Карты предупреждают: так как он постоянно находится в тревожном состоянии, ему нужно быть очень аккуратным за рулем. Вижу, что Кирилла Плетнева мучают панические атаки. Желательно обратиться к специалистам и начать бороться с ними", - добавила Абравитова.