Опьяненную семейным счастьем Орбакайте ждут резкие перемены

2019 уже в самом разгаре. Пока россияне отдыхают перед тем, как вступить в новый этап жизни, знаменитости могут выдохнуть и полностью посвятить себя семейным делам. Так и поступила певица Кристина Орбакайте.

По мнению ясновидящей Марианны Абравитовой, никаких неожиданных и супер ярких историй в жизни Кристины в 2019 году не будет. "Жизнь ее идет четко и продуманно. Все стоит на хороших рельсах. По ним она едет с отличной скоростью к своему будущему и в настоящему. У нее все достаточно уверенно и в личной жизни, и в отношениях с матерью и со своими братьями и сестрами. Вообще все чудесно", – считает эксперт.

Таролог убеждена, что в новом году Орбакайте будет полностью погружена в семью, не забывая и о творчестве. "Как я и сказала, я не вижу ничего плохого. Царит полное с мужем взаимопонимание и вместе взявшись за руки идут по жизни. А вот в творчестве я вижу новые песни. И как ни странно, новые роли в театре. Театральные подмостки захватывают все больше ее воображение. Могу сказать, что она отличная драматическая актриса. и вот здесь ее таланты начнут развиваться с хорошей скоростью и глубиной. Акцент в 2019 году будет поставлен на театр. Хотя я вижу и новые песни и выходы на сцену, очень яркие и эффектные. Ну перевес в сторону театра есть", – неожиданно заявила она.

Марианна отметила, что в большей степени год поменяет отношение Кристины к себе. "Она всегда была очень умной и глубокой. А сейчас к ней приходит невероятная мудрость. Принятие людей, благотворительность. Все это было, но новый год развернет все в какой-то еще больший ракурс. Все будет происходить с большей отдачей. Вижу, что она возможно организует свой фонд, где помощь будет оказывать не только детям, но и животным. Живет она с таким же погружением в жизнь. Ей интересно и кстати, ее мало заботит, какое она производит впечатление. Ее интересуют родные и близкие и собственные ощущения. Поэтому весь следующий и последующие года мы ее будем воспринимать как Настоящего человека и Женщину с Большой Буквы", – резюмировала она.

