Рыдающая из-за Орбакайте Волчек пожаловалась Пугачевой

Одним из главных событий сезона в "Современнике" можно считать ввод Кристины Орбакайте в спектакль "Двое на качелях", в которой прежде блистали Татьяна Лаврова и Чулпан Хаматова. С него же началась в свое время режиссерская карьера Галины Волчек. При этом это она уверяет, что Пугачева и слова за старшую дочь не замолвила.

"Алла Борисовна, будучи мне близким человеком, меня не спросила ни разу ни о чем, а я ей никогда ничего не говорила. Наступил момент, когда я пришла на прогон, посмотрела – и вдруг! Это было… В своем театре это было впервые… Я разрыдалась, – призналась Волчек. – Вдруг расплакалась и не могу остановиться. И после этого я впервые позвонила Алле и сказала: "Я сегодня рыдала от Кристины!" Она, конечно, не поверила. Обалдела, и все..."

В итоге Пугачева пришла на первые три спектакля подряд. "Кристина не разрешила ни в коем случае посадить ее в зал, только в ложу за занавеску, чтобы никто не видел ее вообще. Она говорит: "Мне же важно, чтобы люди пришли смотреть историю, а не на реакцию Аллы Борисовны…" И вот Алла посмотрела три спектакля подряд и сказала: "Ну все, в следующий раз я ее не послушаю. Сяду в зал с большим букетом и первой буду просто орать: "Браво!" А Кристина оказалась сильнее, опять сказала нет – только за занавеску. И Алла потом уж подошла, отдала ей цветы", – цитирует Волчек газета "Коммерсантъ".

"Двое на качелях" стоят в афише в феврале 2019 года. Однако на них всегда аншлаг – Кристина Орбакайте оказалась мощной драматической актрисой, да и литературный материал добротный.