47-летнюю Орбакайте приняли за Пугачеву
Свежие кадры со съемок "Голубого огонька" появились в Instagram Кристины Орбакайте. Поклонники отметили сходство артистки с Примадонной.
"Стала очень похожа на маму", "С возрастом стали больше напоминать Аллу Борисовну. Сходство, как говорится, налицо! Замечательное семейство", "Кристиночка, вы такая же красотка, как ваша мама!!!", "Стильно и очень по-летнему уже! Достойная дочь своей великой мамы", – комментируют фанаты снимок.
Кристина Орбакайте как-то призналась, что в детстве часто ездила с мамой на гастроли. Тогда она полюбила сцену и определилась с будущей профессией.
Сегодня у Орбакайте большая дружная семья. Сын Никита, которого Кристина родила от музыканта Владимира Преснякова – младшего, не так давно сыграл свадьбу с моделью Аленой Красновой. В браке со вторым мужем бизнесменом Русланом Байсаровым на свет появился сын Дени. Дочка Клавдия родилась в третьем браке, с предпринимателем Михаилом Земцовым.
Кристина Орбакайте также дружит с бывшим мужем Примадонны Филиппом Киркоровым. Они отмечают вместе все семейные праздники. Певица поддерживает отношения и со своим отцом Миколасом Орбакасом.
На певческой карьере Кристина Орбакайте не остановилась. Она покоряет театральную сцену – играет в спектакле "Двое на качелях", который идет в театре "Современник". Критики отметили, что Орбакайте оказалась мощной драматической актрисой.
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