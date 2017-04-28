Беременность Нади Ручки оказалась случайной

Беременность "Блестящей" Нади Ручки вызвала огромный интерес фанатов этого коллектива. Пока певица принимает поздравления от поклонников и журналистов, Dni.Ru решили узнать подробности личной жизни артистки и задали несколько вопросов ясновидящей Галине Янко.

"Беременность Надежда не планировала, но узнав об этом, очень обрадовалась и сейчас думает только о будущем ребенке и строит планы на дальнейшую жизнь. Семья и дети для нее – очень важный аспект жизни и к материнству она хочет подойти со всей ответственностью, хочет дать ребенку все, что ему нужно, – рассказала Dni.Ru Галина Янко. – Беременность и роды пройдут спокойно и гармонично, но послеродовой стресс новоиспеченной маме все-таки придется испытать".

По словам гадалки, после рождения ребенка Надежда с мужем Денисом с головой погрузятся в материальные проблемы: уход за ребенком и реализация их планов потребуют больших финансовых затрат. "В долгосрочной перспективе я вижу у этой семьи строительство и переезд в большой загородный дом. Надо заметить, что семья у них очень крепкая, они по-настоящему любят друг друга, оба рады тому, что скоро станут родителями и проблем в их паре я не вижу", – сказала она.

"Спустя небольшой промежуток времени после родов Надя начнет работать над новыми проектами, вновь заявит о себе на сцене и сделает это довольно успешно. Однако после 43 лет Надежда скорее всего оставит сцену с чувством полного удовлетворения и полностью посвятит себя семье и какой-то новой сфере деятельности", – добавила ясновидящая.