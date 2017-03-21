Солистка "Блестящих" скоро станет мамой

Солистка группы "Блестящие" Надя Ручка в скором времени станет мамой. Такой предсказание сделала известный московский экстрасенс, финалист мистического шоу "Черное и белое" Даная Марковская.

"Да, я чувствую, что Надя совсем скоро узнает, что беременна", – рассказала Марковская изданию Dni.Ru. Ясновидящая заявила, что знает и пол будущего малыша. "Пол ребенка в таких случаях предсказать бывает чрезвычайно сложно, но я чувствую сильные потоки мужской энергии, поэтому на девяносто процентов уверена, что это будет мальчик!" – считает она.

К слову, недавно Надя Ручка рассказала, что не планирует выходить замуж. "Предложения были, и немало. Но я не чувствовала, что это тот самый момент или тот самый человек, а может, не верила в эти отношения. Ведь мы, женщины, живем интуицией. Да я никогда и не стремилась к браку. Мне даже казалось, что это тюрьма, где тебя посадят на цепь и заставят варить борщ. Такие у меня были представления", – рассказывала певица в одном из интервью.

Надежда утверждает, что не боится одиночества. Больше ее пугает необходимость часто находиться с людьми. Звезда считает, что каждый человек в первую очередь должен быть интересным самому себе.

Отметим, недавно появились слухи о том, что и в семье бывшей солистки популярной группы Ксении Новиковой ожидается пополнение. Звезда начала появляться в свете в свободных нарядах. Учитывая, что в октябре 2015 года артистка вышла замуж за бизнесмена Алексея Сорокина, такое развитие событий кажется вполне вероятным.