Ручка сообщила подробности родов

Солистка группы "Блестящие" решила скрыть пол и имя малыша. Хотя мамой она станет в России.

Надежда Ручка пришла на показ детской одежды в рамках благотворительного марафона "Детские мечты". Для нее это актуально по двум причинам. Во-первых, ей в силу профессии важно быть в курсе модных новинок. Во-вторых, она скоро станет мамой.

Корреспондент Dni.Ru поздравил Надю с радостным событием. "Я долгое время скрывала то обстоятельство, что готовлюсь стать мамой, – рассказала Ручка. – Но теперь у меня уже нормальный срок, так что поздравления принимаю. Я не знаю пока, кто будет – мальчик или девочка. Не определилась поэтому и с именем. Знаю лишь точно, что буду скрывать его от прессы и прочих любопытных".

Мы поинтересовались у Нади, почему она решила не раскрывать пол и имя ребенка журналистам. "Это ведь мой ребенок, это я его вынашиваю девять месяцев, а не вся страна. А пресса играется с этим – неприятно! Скажу лишь, что решила рожать непременно в России", – уверяет Ручка. По ее словам, прежде желтые публикации ее очень ранили. "Первые лет пять своей карьеры я читала все, что про меня пишут, а потом перестала – они меня больше не трогают. Хотя я знаю, что если об артисте пишут, значит, он людям интересен и нужен. Чем себя и успокаиваю".

Напомним, что в 2016 году Надежда начала встречаться с Денисом Боярко, сотрудником нефтяной компании. В апреле 2017 года стало известно, что певица находится на пятом месяце беременности. Ранее, как писали Dni.Ru, Надя призналась, что не планирует выходить замуж: "Предложения были, и немало. Но я не чувствовала, что это тот самый момент или тот самый человек, а может, не верила в эти отношения. Ведь мы, женщины, живем интуицией. Да я никогда и не стремилась к браку. Мне даже казалось, что это тюрьма, где тебя посадят на цепь и заставят варить борщ. Такие у меня были представления".