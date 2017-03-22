Новая женщина в жизни Разина

Трагическая смерть сына Андрея Разина буквально подкосила известного продюсера. Dni.Ru узнали как отразится эта ужасная потеря на жизни Андрея.

Ясновидящая Галина Янко рассказала Dni.Ru, что потерю своего сына Андрей Разин будет переживать долго и болезненно, и никогда не сможет до конца принять происшедшее. "Все перенесенные страдания в конечном счете могут сказаться на его здоровье не самым лучшим образом. Вполне вероятно, что ближе к шестидесяти годам у него начнутся проблемы с сердцем. Сейчас ему необходимо постараться не поддаваться негативным эмоциям, а в долгосрочной перспективе следить за давлением и уровнем сахара в крови", – предупредила гадалка.

Тем не менее, по словам экстрасенса, на этой ужасной потере жизнь Андрея не заканчивается, как и романтические увлечения. Янко уверена, что от Натальи Грозовской он вскоре уйдет к другой женщине.

"Я вижу у него еще один брак и пополнение в семье. Развиваться новая романтическая история в жизни Разина будет довольно стремительно. Уверена, что в течение года он встретит женщину, с которой у него в итоге будут серьезные отношения, она будет младше его минимум на 15 лет. В течение двух лет у этой пары уже появится на свет ребенок, и это снова будет мальчик. Что касается брака старшего сына Разина Ильи, то он окажется очень удачным. Внуков Андрею долго ждать не придется, все произойдет в течение года-полутора", – сказала она.

Последнее фото с моим сыном. Царствие небесное Сашуля. Публикация от Андрей Разин "Ласковый Май" (@razin_andrei_lm) Мар 11 2017 в 8:44 PST

Напомним, 16-летний сын Разина скончался от сердечного приступа. Парню стало плохо, когда он гулял со своей девушкой. Та вызвала скорую, и врачи в течение двух часов пытались спасти Александра. Увы, безуспешно. Врач-кардиолог возможной причиной смерти Разина назвала недосып и неправильный распорядок дня. По ее словам, многие подростки спят всего по пять часов в день, из-за чего изменяется сердечный ритм.