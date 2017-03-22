Новая женщина в жизни Разина
Ясновидящая Галина Янко рассказала Dni.Ru, что потерю своего сына Андрей Разин будет переживать долго и болезненно, и никогда не сможет до конца принять происшедшее. "Все перенесенные страдания в конечном счете могут сказаться на его здоровье не самым лучшим образом. Вполне вероятно, что ближе к шестидесяти годам у него начнутся проблемы с сердцем. Сейчас ему необходимо постараться не поддаваться негативным эмоциям, а в долгосрочной перспективе следить за давлением и уровнем сахара в крови", – предупредила гадалка.
Тем не менее, по словам экстрасенса, на этой ужасной потере жизнь Андрея не заканчивается, как и романтические увлечения. Янко уверена, что от Натальи Грозовской он вскоре уйдет к другой женщине.
"Я вижу у него еще один брак и пополнение в семье. Развиваться новая романтическая история в жизни Разина будет довольно стремительно. Уверена, что в течение года он встретит женщину, с которой у него в итоге будут серьезные отношения, она будет младше его минимум на 15 лет. В течение двух лет у этой пары уже появится на свет ребенок, и это снова будет мальчик. Что касается брака старшего сына Разина Ильи, то он окажется очень удачным. Внуков Андрею долго ждать не придется, все произойдет в течение года-полутора", – сказала она.
Напомним, 16-летний сын Разина скончался от сердечного приступа. Парню стало плохо, когда он гулял со своей девушкой. Та вызвала скорую, и врачи в течение двух часов пытались спасти Александра. Увы, безуспешно. Врач-кардиолог возможной причиной смерти Разина назвала недосып и неправильный распорядок дня. По ее словам, многие подростки спят всего по пять часов в день, из-за чего изменяется сердечный ритм.
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