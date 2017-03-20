Разин женит сына после трагедии

После трагедии, которая случилась в семье продюсера Андрея Разина, назревают благоприятные перемены. оказалось, его старший сын Илья женится летом.

У Андрея Разина было два сына. Причем о старшем, 32-летнем Илье, продюсер группы "Ласковый май" узнал лишь в 2003 году. В настоящее время молодой мужчина живет в Санкт-Петербурге, работает стилистом, у него есть своя студия в Сочи. Несмотря на годы разлуки, Илья близок с отцом, поддерживал отношения и со сводным братом Александром.

Между тем на протяжении нескольких лет Илья Разин встречается с моделью Елизаветой. Их отношения более чем серьезны – Илья познакомил возлюбленную с отцом, и тот одобрил его выбор. А в прошлом году Илья сделал Елизавете предложение. Об этом рассказала журналистам певица, возлюбленная Андрея Разина Наталья Грозовская.

"В августе Илья женится. Андрей надеется, что у Илюши будет много внуков, и они помогут восстановиться после такого сильного потрясения и горя", – цитирует артистку Starhit. Напомним,16-летний сын Андрея Разина Александр скончался от сердечного приступа. Парню стало плохо, когда он гулял со своей девушкой. Та вызвала скорую, и врачи в течение двух часов пытались спасти Александра.

Врач-кардиолог, как писали ранее Dni.Ru, возможной причиной смерти юноши назвала недосып и неправильный распорядок дня. По ее словам, многие подростки спят всего по пять часов в день, из-за чего изменяется сердечный ритм. Кроме того, некоторые молодые люди губят здоровье энергетическими напитками, вред которых был признан врачами по всему миру. Впрочем, по другой версии, у Саши обнаружился порок сердца, который не был диагностирован ранее и протекал бессимптомно.

Александра Разина похоронили на Троекуровском кладбище 14 марта. 19 марта продюсер оставил горестную запись в своем аккаунте в Instagram. "Вот и прошло 9 дней, как покинул этот грешный, но прекрасный мир наш сын Александр Разин. Мы, мама Маританна и Я отец, безумно скорбим по невосполнимой утрате, но безмерно благодарны всем близким и родным, оказавшим нам поддержку в эти трагические дни. Берегите себя и своих близких.Пусть Бог хранит Вас", – обратился к неравнодушной общественности Разин.