Сын Андрея Разина умер на улице
Певица Наталья Грозовская на своей странице в социальной сети написала: "Друзья,у нас горе... Умер сын Андрея Разина... Саша Разин... Помолитесь пожалуйста об Упокоении его души...".
Она сообщила и о причине внезапной смерти Александра: "Сердечный приступ. Шел по улице, упал". Парню 20 января исполнилось лишь 16 лет... Но были ли у него проблемы со здоровьем и знали ли о них родители, Наталья не уточнила.
Печальную новость вскоре подтвердил и сам Разин. Он опубликовал в своем микроблоге снимок, на котором запечатлен с сыном. "Последнее фото с моим сыном. Царствие небесное Сашуля", – подписал кадр Андрей.
Поклонники шокированы и шлют слова соболезнования.
Как известно, Александр был рожден от третьей жены Разина Фаины в 2001-м. Кроме того, у Андрея есть еще один сын – Илья от первого брака.
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