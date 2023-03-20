"Порочный круг": как недосып влияет на качество жизни

Как и аппетит, сон связан с суточным ритмом. Его нехватка приводит к нарушению метаболизма и стремлению постоянно перекусить для восполнения энергии. Результат недосыпа — проблемы вплоть до ожирения. Об этом напоминает "Радио 1".
Кроме того, при недостатке сна увеличивается риск диабета, качество жизни постепенно падает. Хорошая привычка — спать 7-8 часов в день. Если пренебрегать ей, обеспечено, как минимум, ухудшение самочувствия в период бодрствования.
При этом, если из-за недосыпа появляются лишние килограммы, сон становится более нездоровым, и решать этот вопрос приходится под контролем врача. "Возникает порочный круг: ведь наличие избыточного веса или ожирения повышает вероятность развития нарушений сна", — пишет Российская газета.