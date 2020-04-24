Продление карантина из-за коронавируса в России: назван новый срок

Директор противочумного института "Микроб" Владимир Кутырев высказался о продлении карантина из-за коронавируса в России. По его мнению, отменять ограничительные меры на следующей неделе нельзя.



Продлить карантин в России из-за коронавируса необходимо как минимум до 12 мая, считает эксперт. "Это даст продолжение позитивныз трендов", – сказал специалист на совещании с вице-премьером Татьяной Голиковой.



Глава Роспотребнадзора Анна Попова также предложила продлить карантин на две недели. По ее мнению, отменять ограничительные меры в конце апреля нельзя. "Все еще очень велики риски дальнейшего распространения и взрывного роста, если мы не будем соблюдать требований сегодняшнего дня еще, как минимум, один инкубационный период", – заявила она.

Мнения вирусологов о продлении карантина на две недели вице-премьер Татьяна Голикова донесет до президента Владимира Путина и премьер-министра Михаила Мишустина. Как заявил ранее представитель главы государства Дмитрий Песков, решение о продлении ограничительных мер в Кремле примут на следующей неделе.

Несмотря на мнения вирусологов о продлении карантина, некоторые регионы начали ослаблять ограничительные меры. С 25 апреля в Тверской области открываются почти все учреждения и службы сервиса.

Ранее "Дождь" со ссылкой на источники в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом сообщил, что карантин будут продлевать максимум до июня. После окончания майских праздников начнется отмена ограничительных мер, заявил телеканал.

В России на 24 апреля выявлено почти 70 тысяч заболевших коронавирусом. За прошедшие сутки зафиксировано более 5,8 тысячи новых случаев. Режим всеобщей изоляции из-за COVID-19 действует до 30 апреля.