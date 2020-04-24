Советский эксперимент: профессор РАН нашел оружие против коронавируса и пишет в Минздрав

В настоящее время множество государств, включая Россию, занимаются разработкой и испытанием вакцин от коронавируса COVID-19. Однако выяснилось, что вакцина, способная "выдавливать" подобные вирусы из организма, уже была опробована в СССР.

Главный научный сотрудник Института молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта РАН, профессор Петр Чумаков заявил, что с эпидемией коронавируса COVID-19 можно справиться с помощью интерференции – процесса, в ходе которого один вирус "вымещает" из организма другой. Это можно осуществить, используя вакцину от полиомиелита.

Как пишет "Московский комсомолец", соответствующие исследования проводились еще в начале 1970-х годов в СССР. Чумаков пояснил, что тогда целью ученых была попытка обуздать сезонный грипп. Для этого специалисты использовали полиомиелитную вакцину в виде небольших капель, которые людям выдавали с кусочками сахара.

Профессор утверждает, что результат был поразительный: заболеваемость гриппом снизилась в три-четыре раза. В течение двух недель после вакцинации не заболел ни один человек.

Петр Чумаков отметил, что в настоящее время эта методика не используется, а специалистов, участвовавших в исследованиях прежних лет, осталось немного. Поэтому он активно пишет в Минздрав России, рассылая руководству страны свои старые статьи об этой методике.