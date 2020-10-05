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В Совфеде оценили вероятность повторного введения всеобщего карантина в России

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Пандемия коронавируса вновь набирает обороты в России. В Совете Федерации рассказали, ждет ли страну всеобщий режим самоизоляции.
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В понедельник оперативный штаб сообщил об увеличении количества зараженных в России на 10 888. Большинство случаев зарегистрировали в Москве – 3 537. За ней следует Санкт-Петербург, где выявили 407 инфицированных. Тройку замыкает Московская область с 339 заболевшими.

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Многие жители страны опасаются, что власти вновь объявят нерабочие дни для того, чтобы замедлить скорость распространения инфекции. Эту информацию прокомментировал журналистам первый заместитель главы социального комитета Совета Федерации Владимир Рязанский.

По его мнению, режим всеобщей самоизоляции в России вводиться повторно не будет. Рязанский отметил в интервью РИА Новости, что с начала пандемии отечественная медицина сильно продвинулась: появился опыт диагностики и лечения смертельного вируса.

При этом в Совфеде допустили, что жесткие ограничения могут коснуться пожилых граждан. У людей старше 65 лет слабый иммунитет, а это значит, что они больше других подвержены различным заболеваниям. Требования для остальных групп населения будут мягче.

Ранее издание "Ведомости" сообщило, что правительство Москвы работает над несколькими вариантами ужесточения мер. Самый жесткий из них предполагает возвращение пропускного режима. Одна из главных задач для мэрии сегодня – объяснить жителям столицы, почему COVID-19 вновь вернулся.

Автор: 5 октября 2020, 11:32 Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
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