Маккейн отказался лечить рак мозга

Американский сенатор-республиканец Джон Маккейн, известный своей непримиримой позицией в отношении России, отказался от лечения рака мозга, передает RT. Соответствующее заявление было опубликовано на официальном сайте политика. Жена Маккейна на своей странице в Twitter поблагодарила всех, кто поддерживал ее онкобольного супруга.

I love my husband with all of my heart. God bless everyone who has cared for my husband along this journey. pic.twitter.com/v27sEbboii