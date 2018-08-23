Назван неожиданный симптом рака

35-летняя Джейд Болдуин из графства Эссекс начала страдать от необъяснимого зуда в ногах. Через два года ей поставили диагноз "лимфома Ходжкина".

По словам женщины, она расчесывала ноги до крови. Также британка постоянно испытывала упадок сил.

При этом у Джейн не было традиционных симптомов онкологического заболевания. У нее не были увеличены лимфоузлы в подмышках, в паху или на шее, поэтому к медикам Болдуин не обращалась.

В ноябре 2016 года женщина попала в больницу в связи с затрудненным дыханием. Тогда ей прописали антибиотики для борьбы с инфекцией. Через два месяца у пациентки опухли лимфатические узлы, передает The Daily Mail.

В феврале 2017 года Джейн сообщили, что у нее четвертая стадия рака лимфатической системы. Нетрадиционные симптомы затруднили постановку диагноза. Сейчас у женщины метастазы в легких, печени, позвоночнике и других органах.

Please donate absolutely anything you can to help save Jade! Anything helps and is appreciated more than you could imagine! Thank you so much ����https://t.co/nRFw6Mf2wH — Daniel Osborne (@DannyO) 15 августа 2018 г.

Ранее врачи назвали симптомы, по которым можно определить развитие онкологического заболевания. Заметив хотя бы один из них, надо срочно пройти обследование. Это ощущение дискомфорта в области, где расположен пораженный орган, постоянная слабость, быстрая потеря веса, ухудшающееся состояние волос и кожи.