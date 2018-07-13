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Здоровье

Названы пять признаков рака

Фото: GLOBAL LOOK press
Врачи назвали симптомы, по которым можно определить развитие онкологического заболевания. Заметив хотя бы один из них, надо срочно пройти обследование.
прочитано 481 раз

Принято считать, что при развитии онкологии человек испытывает сильные боли. Однако на ранних стадиях рака речь идет скорее об ощущении дискомфорта в области, где расположен пораженный орган.

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Следующим признаком можно считать постоянную слабость. При развитии опухоли выделяются вещества, вызывающие интоксикацию организма и анемию.

В числе симптомов онкологического заболевания – быстрая потеря веса. Следует также обратить внимание на температуру тела – иммунная система реагирует на болезнь ее повышением. А, поскольку обменные процессы в организме нарушаются, это отражается на состоянии волос и кожи пациента, пишет "Свободная пресса".

Dni.Ru писали о том, что генетики нашли "выключатель" рака в организме человека. Они разработали специальный алгоритм – он находит гены, провоцирующие развитие тяжелых форм онкологии.

Новая технология дает шанс создать лекарства, подавляющие активность нежелательных генов. По мнению исследователей, в ближайшее время появится универсальный препарат, который существенно облегчит лечение самых тяжелых форм онкологических заболеваний. 

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Автор: Андрей Евлампиев13 июля 2018, 10:27
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