Названы пять признаков рака
Принято считать, что при развитии онкологии человек испытывает сильные боли. Однако на ранних стадиях рака речь идет скорее об ощущении дискомфорта в области, где расположен пораженный орган.
Следующим признаком можно считать постоянную слабость. При развитии опухоли выделяются вещества, вызывающие интоксикацию организма и анемию.
В числе симптомов онкологического заболевания – быстрая потеря веса. Следует также обратить внимание на температуру тела – иммунная система реагирует на болезнь ее повышением. А, поскольку обменные процессы в организме нарушаются, это отражается на состоянии волос и кожи пациента, пишет "Свободная пресса".
Dni.Ru писали о том, что генетики нашли "выключатель" рака в организме человека. Они разработали специальный алгоритм – он находит гены, провоцирующие развитие тяжелых форм онкологии.
Новая технология дает шанс создать лекарства, подавляющие активность нежелательных генов. По мнению исследователей, в ближайшее время появится универсальный препарат, который существенно облегчит лечение самых тяжелых форм онкологических заболеваний.
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