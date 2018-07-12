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Здоровье

Обычное средство от насекомых вызвало эпидемию рака

Фото: GLOBAL LOOK press/C. Heusler
Американскую компанию обвиняют в том, что ее препарат для обработки растений от вредителей вызывает тяжелые формы онкологии. В адрес производителя химии уже подано более пяти тысяч судебных исков.  
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Согласно первым 400 искам от фермеров, средство провоцирует развитие неходжкинской лимфомы. Исследователи убеждены, что во всем виноват глифосат. Этот химикат является одним из самых токсичных и канцерогенных гербицидов, входящих в состав средства от насекомых.

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Примечательно, что после продолжительного исследования, которое заняло более двух лет, американское Агентство по охране окружающей среды признало глифосат абсолютно безопасным для обработки посевов. Однако позже надзорное ведомство все-таки внесло вещество в список небезопасных для здоровья человека гербицидов.

Представители компании, выпускающей препараты от насекомых, заявили, что между эпидемией рака и химией нет никакой связи. По их словам, безопасность средства подтверждена после сотни различных исследований. Производители намерены вернуть себе доброе имя в суде, однако проигрыш грозит ответчикам потерей нескольких миллиардов долларов из бюджета организации, передает Business Insider.

Ранее стало известно, что ученые научились находить зараженные раком клетки с помощью звуковых волн. Они способны обнаружить эти объекты и собирать в определенной точке для последующего анализа.

Специалисты отмечают, что на сегодняшний день "золотым стандартом" диагностики рака остается биопсия. Но метод этот болезненный и менее эффективный, чем вновь найденный способ.

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Автор: Михаил Вштанов12 июля 2018, 15:08

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