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Здоровье

Татуировки назвали причиной неизлечимого заболевания

Фото: GLOBAL LOOK press/Ralph Debes
Специалисты из британской Национальной службы здравоохранения в Глазго выявили связь между татуировками и хронической болезнью. Оказалось, что эта процедура вызывает воспаление мышц у людей с подавленным иммунитетом.
прочитано 173 раза

Медики выяснили, что проколы верхнего слоя кожи чреваты развитием тяжелых воспалительных заболеваний. Это удалось доказать на примере 31-летней жительницы Шотландии.

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Татуировки могут вызвать рак

Краски для татуировок могут вызвать рак

Сделавшая татуировку женщина стала жаловаться на сильные боли в колене. Оказалось, что у нее после пересадки легких и длительного приема антибиотиков была сильно ослаблена иммунная система, передает MedicalXpress.com.

После удара по организму большими дозами лекарств частицы краски из-под кожи начали распространяться по соединительной ткани и стали вызывать хронические воспаления, которые приводили к слабости в ногах и другим негативным проявлениям. Женщине провели курс физиотерапии и назначили необходимые препараты, но они начали помогать лишь через три года.

Однако главной проблемы пациентки это все же не решило. Вылечить жительницу Шотландии до конца врачам пока так и не удалось. В связи с этим ученые рекомендовали людям с подавленным иммунитетом воздержаться от нанесения татуировок.

Ранее французские физики-ядершики пришли к выводу, что татуировки изменяют ДНК человека и могут спровоцировать развитие рака. Российские эксперты подтвердили, что вводимая под кожу краска действительно смертельно опасна для человека.

Автор: Валерия Нарская19 июня 2018, 18:31
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