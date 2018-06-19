Татуировки назвали причиной неизлечимого заболевания
Медики выяснили, что проколы верхнего слоя кожи чреваты развитием тяжелых воспалительных заболеваний. Это удалось доказать на примере 31-летней жительницы Шотландии.
Сделавшая татуировку женщина стала жаловаться на сильные боли в колене. Оказалось, что у нее после пересадки легких и длительного приема антибиотиков была сильно ослаблена иммунная система, передает MedicalXpress.com.
После удара по организму большими дозами лекарств частицы краски из-под кожи начали распространяться по соединительной ткани и стали вызывать хронические воспаления, которые приводили к слабости в ногах и другим негативным проявлениям. Женщине провели курс физиотерапии и назначили необходимые препараты, но они начали помогать лишь через три года.
Однако главной проблемы пациентки это все же не решило. Вылечить жительницу Шотландии до конца врачам пока так и не удалось. В связи с этим ученые рекомендовали людям с подавленным иммунитетом воздержаться от нанесения татуировок.
Ранее французские физики-ядершики пришли к выводу, что татуировки изменяют ДНК человека и могут спровоцировать развитие рака. Российские эксперты подтвердили, что вводимая под кожу краска действительно смертельно опасна для человека.
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