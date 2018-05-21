Зеленый чай оказался мощнейшим лекарством от рака
За последние годы онкологи создали несколько новаторских методов лечения рака, которые опираются на органические или неорганические наночастицы. В некоторых случаях эти молекулы сами по себе являются средством для удаления опухоли, выступая в роли своеобразной мишени, на которую наводятся иммунные клетки.
Диаметр наночастицы сильно влияет на ее поражающую способность, сообщает ACS Applied Nano Materials. Зачастую это является минусом – крупные фрагменты уничтожают не только раковые, но и здоровые клетки.
Исследователи отметили, что синтезирование наночастиц небольших размеров – одна из наиболее сложных задач. Стабильность клеток заметно снижается при их уменьшении.
Также эксперты обратили внимание на то, что многие микробы и клетки растений могут синтезировать природные наночастицы из различных веществ, которые образуют пленки на поверхности жидкости.
С помощью экстракта чайного листа и сульфида натрия ученые образовали квантовые точки. Затем их применили к раковым клеткам легких.
Выяснилось, что растения – более простой, доступный и менее токсичный способ получения квантовых точек. В свою очередь они препятствуют росту клеток рака легких.
Новое открытие стало неожиданностью для медиков. Результаты помогут ученым в дальнейшем приблизиться к созданию эффективнейшего лекарства от рака.
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