Чеснок подавляет развитие рака

Риск развития некоторых видов рака резко снижается при регулярном употреблении чеснока. Однако все зависит от того, как готовить этот популярный продукт.

Не только рак, но и такое не менее опасное заболевание, как диабет второго типа, сдают свои позиции при виде (и, конечно, запахе) чеснока. Помогает он и страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями. Такое открытие сделали британские исследователи из Ноттингемского университета.

Ученые установили, что отдельные компоненты чеснока могут менять в тканях и клетках число "сигнальных молекул", которые вызывают определенные биохимические и физиологические процессы и участвуют в их регуляции. Исследователи пришли к выводу, что это открывает большие перспективы в поисках способов укрепления здоровья человека и снижения рисков возникновения заболеваний.

Во время исследований выяснилась любопытная деталь. Оказывается, при разных способах приготовления чеснока он отдает различные компоненты. Что именно выделяется, зависит от того, шинкуют ли его, выдавливают, нарезают или варят.

Чеснок относится к семейству луковых – наряду с собственно луком и луком-пореем. Они поглощают сульфаты из почвы, что и придает чесноку оригинальный привкус и запах. Вокруг свойств этого растения было много споров: одни ученые говорили о его благотворном воздействии на организм, другие – опровергали.

Британские ученые свои выводы сделали на основе анализа большого количества медицинской литературы, касающейся чеснока, а также результатов нескольких исследований. К сожалению, какой именно метод приготовления чеснока является самым полезным для здоровья, так и осталось загадкой, пишет РИА Новости со ссылкой на журнал Trends in Pharmacological Sciences.