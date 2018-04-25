Ученые победили неизлечимый рак

Ученые японского Института физико-химических исследований RIKEN нашли средство от онкологии печени. Они обнаружили, что химическое соединение на основе витамина А предотвращает рецидив наиболее распространенной и агрессивной формы этого вида рака – гепатоцеллюлярной карциномы.



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