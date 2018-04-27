Как возникает неизлечимый рак
В ходе опытов эксперты пришли к выводу, что вторичные злокачественные раковые клетки, появившиеся в толстой кишке, для роста используют фруктозу в печени. Причиной такого явления является то, что дефектные клетки в метастазах содержат гены, которые были менее активны в первичной опухоли.
При этом экспрессия ДНК в печени отличается от аналогичного показателя в легких, сообщает MedicalXpress. Это свидетельствует о том, что раковые клетки приспосабливаются к новой специфической среде.
Ученые отметили, что деятельность генов, отвечающих за расщепление сахара фруктозы, в процессе исследования усиливалась. Это давало клеткам возможность быстро делиться и распространяться.
Исследователи уточнили, что их открытие имеет важное значение. Предполагается, что на его основе можно создать новые методы терапии неизлечимых раковых образований, а также предотвратить появление опухолей вообще.
Ранее эксперты выяснили, что вирусы могут помочь в борьбе с онкологическими заболеваниями, так как способны активизировать иммунную систему, уничтожающую вредоносные клетки. Исследователи приступили к разработке особых вирусоподобных частиц, которые, по их мнению, станут новым оружием против рака.
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