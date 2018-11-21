Найдено лучшее средство в борьбе с бессонницей
Сначала на неожиданную особенность этого звука обратил внимание любитель фантастики Спайк Снелл. Он записал работу двигателей вымышленного космического корабля "Энтерпрайз" из сериала "Звездный путь" и загрузил на свой YouТube-канал. Многие пользователи признались, что этот ролик действительно помог им заснуть. Видео посмотрели уже более трех миллионов раз.
Специалисты из Кливлендского исследовательского центра заинтересовались записью и провели собственное исследование. В ходе наблюдений они выяснили, что звук корабля снижает активность мозга человека, действуя на психику, как транквилизатор.
После этого психологи из больницы в Миссури решили проверить это утверждение на пациентах. Они включали запись людям, страдающим от расстройств сна. Те засыпали спустя 25-30 минут после начала прослушивания трека, а продолжительность отдыха увеличилась до семи часов в сутки. Специалисты планируют использовать этот аудиофайл в разработке методов лечения нарушений сна.
Бессонница может привести к нарушению важных функций организма, что значительно ослабит здоровье человека и сделает его уязвимым к различным вирусам. "Сон – это очень важная работа мозга. Именно во сне закладываются энергетические возможности человека. Если этот период жизнедеятельности нарушен, естественно, нарушаются все функции организма. Его иммунитет, гормональная и нервная деятельность", – рассказала врач-невропатолог Татьяна Майкова.
Она отметила, что отсутствие сна может спровоцировать онкологическое заболевание. В качестве примера Майкова привела рак молочный железы, который зависит от гормона эстрогена. Если он будет вырабатываться ночью в таком же количестве, что и днем, это приведет к онкологии.
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