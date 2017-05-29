Бить людей оказалось полезно для здоровья

Исследователи Гарвардской медицинской школы, к которой относится госпиталь в Массачусетсе, опубликовали результаты эксперимента, в ходе которого пациентам преподавали китайское боевое искусство тайцзи. У испытуемых отмечено значительное снижение уровня депрессии и тревоги.

В эксперименте приняли участие добровольцы китайского происхождения. В течение 12-недельной программы обучения и практики тайцзи у пациентов отмечено значительное уменьшение депрессивности. Подобных результатов врачи не смогли достичь традиционными методами лечения, сообщают в Массачусетском общем госпитале.

"В то время как некоторые предыдущие исследования показали, что тайцзи полезно при лечении тревог и депрессии, чаще всего это боевое искусство использовали как дополнение к общему курсу лечения", – объясняет автор опубликованного в Clinical Psychiatry доклада доктор медицинских наук Альберт Енг.

Из полусотни участников программы 17 практиковали тайцзи, другие же получали традиционное лечение. Оставшихся включили в контрольную группу. Результаты эксперимента показали: у тех, кто практиковали тайцзи, налицо значительное улучшение самочувствия и стойкая ремиссия.

Если эти выводы подтвердятся, боевое искусство тайцзи может стать основным методом лечения депрессии для пациентов китайского происхождения. Теперь исследователи намерены провести аналогичные эксперименты с представителями других этнических и расовых групп, говорится в докладе.