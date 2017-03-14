Почему люди приносят себя в жертву
Эксперты считают, что самопожертвование является эволюционным механизмом, направленным на выживание группы, сообщает "Газета.ru". Ученые с помощью математического моделирования сократили список возможных мотивов подобного поведения и проверили их на представителях разных слоев населения.
В исследовании приняли участие ветераны вьетнамской войны, мастерах смертельных боевых искусств, футбольных фанатах и близнецах. С их помощью эксперты изучили влияние коллектива на принимаемые индивидом решения, а также установили степень размытия личностных черт.
В результате исследователи пришли к выводу, что мощным мотиватором для людей является общий негативный опыт. Именно он приводит в действие механизм обеспечения просоциального поведения, проявляющийся в разных формах, в том числе и в желании пожертвовать своей жизнью во благо социума.
Ученые считают, что подобный механизм выработался у человека более ста тысяч лет назад. Такое поведение человека было выгодно на опасных коллективных мероприятиях, например, на охоте и при конфликтах между группами.
Мама приготовила невкусные печеньки, но я их ем потому что люблю ее. Вот такое доблестное самопожертвование.— торипанда (@torypanda) 23 февраля 2017 г.
Напомним, в 2015 году премьер-министр Индии Нарендра Моди похвалил президента России Владимира Путина за его талант к самопожертвованию. При этом политик подчеркнул, что весь мир главу государства как сильного и решительного лидера.
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