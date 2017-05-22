Дядя боксера избил его соперника прямо на ринге
В восьмом раунде боец из Венесуэлы нокаутировал американца, но досрочную победу не засчитали, так как завершающие удары были нанесены после гонга. Вместо чемпионского титула Ускатеги получил дисквалификацию, передает Lenta.
Однако на этом эпизод не завершился. На ринг вышел один из секундантов американского боксера, его дядя Леон Лоусо, и дважды ударил по лицу Хосе Ускатеги. Избив венесуэльца, Лоусо убежал с ринга. Его разыскивает полиция.
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