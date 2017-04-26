Европу охватила эпидемия кори

Роспотребнадзор объявил о вспышке кори в Европе. Нашим соотечественникам рекомендуют учитывать это при планировании поездок.

Роспотребнадзор предупредил о росте заболеваемости корью в 14 европейских странах. Так, рост заболеваемости зарегистрирован в Австрии, Румынии, Болгарии, Бельгии, Чехии, Венгрии, Франции, Германии, Швеции, Италии, Португалии, Исландии, Испании и Швейцарии.

Россиян просят учитывать это при планировании поездок. "В странах европейского региона с начала 2017 года наблюдается эпидемический подъем заболеваемости корью. Общее число пострадавших составляет более четырех тысяч человек", – сообщается на сайте ведомства.

Зарегистрированы и случаи летального исхода. Кроме того, отмечены случаи заражения корью медперсонала. Такая ситуация сложилась из-за низкого уровня иммунизации населения Европы. Также отмечается, что в очагах болезни не проводились ограничительные меры. Сейчас специалисты пытаются локализовать вспышку кори, вакцинируя население, проводя лабораторные исследования и санитарно-просветительскую работу.

Напомним, в конце марта замглавы Россельхознадзора Николай Власов сообщил о том, что Дальнему Востоку России угрожает смертельно опасный для человека вирус птичьего гриппа. "Прежде всего мы увидим этот вирус гриппа птиц в нижних частях Приморского края", – отметил Власов.