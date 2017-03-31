Россиян предупредили о смертельно опасной эпидемии

Смертельно опасный для человека вирус птичьего гриппа угрожает Дальнему Востоку России. Прежде всего он может появиться в нижних частях Приморского края.

Заместитель главы Россельхознадзора Николай Власов призвал специалистов внимательнее отнестись к этой информации. Он напомнил, что вирус гриппа птиц родился в Юго-Восточной Азии и уже унес жизни людей.

"Этот вирус угрожает нашему Дальневосточному округу, если занос вируса будет, он не предопределен, но высоко вероятен", – цитирует Власова РИА Новости. Он рассказал, что "прежде всего мы увидим этот вирус гриппа птиц в нижних частях Приморского края".

Затем он пройдет через территорию Хабаровского края, Магадан и дальше – на Камчатку и Чукотку. Также замглавы Россельхознадзора заявил, что еще один вирус птичьего гриппа возник в Центральной Азии. Он ударит в основном по Кулундинской низменности в Сибири, распространившись до Ямала.

По словам Власова, в зону риска входит и Крым. Чиновник отметил неудовлетворительное состояние в республике ветслужбы. Также от вируса может пострадать Калининградская область. Отметим, сейчас на территории России зарегистрирован штамм птичьего гриппа из Европы.

В свою очередь Роспотребнадзор назвал сообщение Россельхознадзора об угрозе заболевания для населения Дальнего Востока дезинформацией. "Заявления представителей ветеринарных ведомств о якобы угрозе птичьего гриппа для населения Дальнего Востока не соответствуют действительности и являются дезинформацией", – сообщает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В Роспотребнадзоре заявили, что вспышки заболевания как среди дикой, так и среди домашней птицы регистрировались в 48 странах Азии, Африки, Северной Америки и Европы. Больше всего эпизодов отмечено в Венгрии, Германии и Франции. "Случаев заражения людей вирусом гриппа A(H5N8) не выявлено", – сообщает пресс-служба ведомства.