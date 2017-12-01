Ученые нашли способ на 30% улучшить память

Устройство, с помощью которого можно добиться 30%-го улучшения памяти, разработал профессор Университета Южной Калифорнии. В первую очередь гаджет поможет страдающим болезнью Альцгеймера.

Изобретение профессора биоинженерии Дун Суна предполагает подключение к мозгу человека нескольких электродов. Они улучшают показатели запоминаемости благодаря электростимуляции определенных областей мозга. Эксперименты подтвердили: пациент с помощью устройства запоминает на треть больше информации.

Новое устройство должно помочь людям, у которых есть проблемы с памятью, справиться с болезнью Альцгеймера и деменцией. "Мы пишем нейронный код для улучшения функции памяти. Этого никогда не делали раньше", – заявил профессор Дун Сун. Его изобретению предстоит пройти еще несколько испытаний, передает Life.ru.

Ранее сообщалось, что биологи-генетики из Университета Бригама Янга в США идентифицировали вариант гена, который защищает от развития болезни Альцгеймера пожилых людей. Исследователи обнаружили, что устойчивые к этому недугу люди имели общий вариант гена RAB10, а пациенты с болезнью Альцгеймера такой генетической вариацией не обладали.

Болезнь Альцгеймера – наиболее распространенная форма деменции. Согласно данным некоммерческой организации Alzheimer's Disease International, в 2017 году в мире насчитывалось 50 миллионов человек, страдающих этим заболеванием.

По прогнозам специалистов, к 2030 году число заболевших достигнет 75 миллионов, а к 2050-му болезнь затронет более 131 миллиона человек. Большинство случаев придется на развивающиеся страны.