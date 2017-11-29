Умные люди дольше живут

Ученые обнаружили зависимость между уровнем интеллекта и продолжительностью жизни. Чем умнее человек, дольше он проживет.

К такому выводу международная команда исследователей пришла, проанализировав функции некоторых генов, отвечающих за уровень умственного развития. Оказывается, они регулируют не только интеллект человека, но и другие функции организма – от аутоиммунных расстройств до высокой продолжительности жизни.

Как сообщает научный журнал New Atlas, умственное развитие и максимально достигаемый возраст это не единственные параметры, между которыми обнаружена корреляция. Так, например, генетиками была найдена взаимосвязь между высоким интеллектом и повышенной глютеновой чувствительностью.

Авторы исследования надеются, что их работа поможет специалистам разработать препараты, способные эффективно бороться с дегенеративными возрастными заболеваниями. "Впервые мы смогли использовать генетическую информацию, чтобы выбрать правильное направление в поиске лекарств, способных помочь нам справиться с когнитивными расстройствами мозга, включая болезнь Альцгеймера, шизофрению и синдром дефицита внимания", – говорит старший автор научной статьи статьи Тодд Ленц.

Отметим, что многие специалисты отнеслись к открытию своих коллег со скепсисом – ученое сообщество до сих пор спорит, как корректно измерить такой сложный параметр, как интеллект. В данном исследовании его авторы судили по наивысшей ученой степени человека. Их критики уверены, что множество людей могут сравниться умом с профессорами и академиками, просто им, в силу тех или иных причин, не удалось получить образование и ученую степень.